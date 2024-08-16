В боях на Курском направлении участвуют наемники ВСУ, сообщил пленный
Украинский пленный: в боях на Курском направлении участвуют иностранные наемники
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинский пленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники.
"Слышал от нашего командования, что планировали с западными инструкторами, они были главными. На поле боя их встречал. Они разговаривали на иностранном языке", - сказал Боченко.
Также пленный рассказал о большом количестве уничтоженной техники и военнослужащих ВСУ, увиденных им в то время, когда он пересекал границу с Курской областью.
Боченко сообщил, что было перед нападением ВСУ на Курскую область.
«
"Приехал командир взвода. Сказал, что через 45 минут заходим на территорию Курской области. Зачем, сначала не говорил. Потом сказал, после штурмовиков и механизированных частей – охрана дорог, мостов, объектов", - сказал пленный.
"Нас заставили. Многие у нас убежали. Те, кто узнал раньше, многие поубегали. Остальные потом не смогли уйти", - добавил Боченко.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.