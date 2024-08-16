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В боях на Курском направлении участвуют наемники ВСУ, сообщил пленный - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 16.08.2024 (обновлено: 08:32 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/plennyy-1966516885.html
В боях на Курском направлении участвуют наемники ВСУ, сообщил пленный
В боях на Курском направлении участвуют наемники ВСУ, сообщил пленный - РИА Новости, 16.08.2024
В боях на Курском направлении участвуют наемники ВСУ, сообщил пленный
Украинский пленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:04
2024-08-16T08:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
брянская область
курская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинский пленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники. "Слышал от нашего командования, что планировали с западными инструкторами, они были главными. На поле боя их встречал. Они разговаривали на иностранном языке", - сказал Боченко. Также пленный рассказал о большом количестве уничтоженной техники и военнослужащих ВСУ, увиденных им в то время, когда он пересекал границу с Курской областью. Боченко сообщил, что было перед нападением ВСУ на Курскую область."Приехал командир взвода. Сказал, что через 45 минут заходим на территорию Курской области. Зачем, сначала не говорил. Потом сказал, после штурмовиков и механизированных частей – охрана дорог, мостов, объектов", - сказал пленный."Нас заставили. Многие у нас убежали. Те, кто узнал раньше, многие поубегали. Остальные потом не смогли уйти", - добавил Боченко.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/ssha-1966515177.html
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Брянская область, Курская область
В боях на Курском направлении участвуют наемники ВСУ, сообщил пленный

Украинский пленный: в боях на Курском направлении участвуют иностранные наемники

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинский пленный на видео от Минобороны РФ рассказал, что в рядах подразделений ВСУ, участвующих в боях на курском направлении, есть иностранные наемники.
"Слышал от нашего командования, что планировали с западными инструкторами, они были главными. На поле боя их встречал. Они разговаривали на иностранном языке", - сказал Боченко.
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Также пленный рассказал о большом количестве уничтоженной техники и военнослужащих ВСУ, увиденных им в то время, когда он пересекал границу с Курской областью.
Боченко сообщил, что было перед нападением ВСУ на Курскую область.
«
"Приехал командир взвода. Сказал, что через 45 минут заходим на территорию Курской области. Зачем, сначала не говорил. Потом сказал, после штурмовиков и механизированных частей – охрана дорог, мостов, объектов", - сказал пленный.
"Нас заставили. Многие у нас убежали. Те, кто узнал раньше, многие поубегали. Остальные потом не смогли уйти", - добавил Боченко.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияБрянская областьКурская область
 
 
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