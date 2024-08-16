https://ria.ru/20240816/peregovory-1966507717.html

МИД Катара заявил о продвижении к цели в переговорах по сектору Газа

МИД Катара заявил о продвижении к цели в переговорах по сектору Газа - РИА Новости, 16.08.2024

МИД Катара заявил о продвижении к цели в переговорах по сектору Газа

Участники переговоров в Катаре о прекращении огня в секторе Газа продолжат 16 августа работу над согласованием соответствующих условий, сообщается в заявлении... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T01:44

2024-08-16T01:44

2024-08-16T01:52

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

рафах (провинция)

доха

израиль

яхья синвар

хамас

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БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Участники переговоров в Катаре о прекращении огня в секторе Газа продолжат 16 августа работу над согласованием соответствующих условий, сообщается в заявлении МИД Катара.Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. Во вторник представитель движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил РИА Новости, что руководство движения приняло решение не участвовать в предстоящих переговорах. В среду он подчеркнул РИА Новости, что глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар не передавал через посредников никаких сообщений, связанных с на тот момент предстоящими в четверг переговорами о перемирии в секторе Газа."Собрание посредников по прекращение войны в секторе Газа, которое состоялось... в Дохе, продолжается и возобновится в пятницу",- написано в коммюнике.Согласно катарскому внешнеполитическому ведомству, египетские, катарские и американские посредники продвинулись вперед к своей цели - прекращение огня в анклаве совместно с освобождением заложников и прибытию максимально возможного количества гуманитарной помощи в Газу.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.По данным минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года число погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших - более 92,4 тысячи.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240815/peregovory-1966500827.html

https://ria.ru/20240815/abbas-1966417934.html

катар

рафах (провинция)

доха

израиль

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катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, рафах (провинция), доха, израиль, яхья синвар, хамас, оон