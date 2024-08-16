После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела
СК завел два дела после издевательства ВСУ над пенсионером в Курской области
© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После исчезновения в Курской области пенсионера, над которым издевались военные ВСУ, возбудили два уголовных дела, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК.
"По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК ("Реабилитация нацизма")", — сказали в ведомстве.
В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором боевики ВСУ издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, в частности, называя его "русской свиньей". Параллельно украинцы снимали происходящее на видео.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что при предварительном следствии установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались военнослужащие ВСУ. Допрошены его родственники, которые сообщили, что с 6 августа они не знают, где он находится.
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"В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК ("Убийство"), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом", — добавили в СК.
Сегодня глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.