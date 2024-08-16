Рейтинг@Mail.ru
После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 16.08.2024 (обновлено: 18:33 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/pensioner-1966661414.html
После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела
После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела - РИА Новости, 16.08.2024
После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела
После исчезновения в Курской области пенсионера, над которым издевались военные ВСУ, возбудили два уголовных дела, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:55
2024-08-16T18:33
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966410643_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bbcbb8fdd1c6e7b0efe51a7d64ba4792.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После исчезновения в Курской области пенсионера, над которым издевались военные ВСУ, возбудили два уголовных дела, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК."По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК ("Реабилитация нацизма")", — сказали в ведомстве.Кроме того, в ведомстве сообщили, что при предварительном следствии установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались военнослужащие ВСУ. Допрошены его родственники, которые сообщили, что с 6 августа они не знают, где он находится.&quot;В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (&quot;Убийство&quot;), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом&quot;, — добавили в СК.Сегодня глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.
https://ria.ru/20240816/pensioner-1966595220.html
https://ria.ru/20240815/slutskij-1966370405.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966410643_47:0:948:676_1920x0_80_0_0_975967478da2bcdcfdb614081820233a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, суджанский район, происшествия
Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Происшествия
После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела

СК завел два дела после издевательства ВСУ над пенсионером в Курской области

© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Z Ветераны России on-line/Telegram
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После исчезновения в Курской области пенсионера, над которым издевались военные ВСУ, возбудили два уголовных дела, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК.
"По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК ("Реабилитация нацизма")", — сказали в ведомстве.
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Дочь пропавшего в Курской области пенсионера не знает о его судьбе
Вчера, 14:02

В четверг в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором боевики ВСУ издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, в частности, называя его "русской свиньей". Параллельно украинцы снимали происходящее на видео.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что при предварительном следствии установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались военнослужащие ВСУ. Допрошены его родственники, которые сообщили, что с 6 августа они не знают, где он находится.
«

"В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК ("Убийство"), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом", — добавили в СК.

Сегодня глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Слуцкий объявил награду за поимку бандеровцев, глумившихся над пенсионером
15 августа, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКурская областьСуджанский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала