https://ria.ru/20240816/pensioner-1966661414.html

После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела

После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела - РИА Новости, 16.08.2024

После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела

После исчезновения в Курской области пенсионера, над которым издевались военные ВСУ, возбудили два уголовных дела, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:55

2024-08-16T17:55

2024-08-16T18:33

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

происшествия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После исчезновения в Курской области пенсионера, над которым издевались военные ВСУ, возбудили два уголовных дела, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК."По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК ("Реабилитация нацизма")", — сказали в ведомстве.Кроме того, в ведомстве сообщили, что при предварительном следствии установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались военнослужащие ВСУ. Допрошены его родственники, которые сообщили, что с 6 августа они не знают, где он находится."В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК ("Убийство"), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом", — добавили в СК.Сегодня глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.

https://ria.ru/20240816/pensioner-1966595220.html

https://ria.ru/20240815/slutskij-1966370405.html

россия

курская область

суджанский район

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вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, суджанский район, происшествия