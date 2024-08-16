Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже
Дочь подвергшегося издевательствам ВСУ пенсионера рассказала о его пропаже
© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают "Известия".
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"Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали", — уточнила она.
Женщина добавила, что сначала увезла детей в Курск, а затем вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел.
"Мы его найдем все равно", — сказала она.
В касках с символикой СС
Ранее военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил в своем Telegram-канале награду в пять миллионов рублей за поимку "бандеровских недобитков", глумившихся над Григорьевым.
Парламентарий добавил, что многим сомневающимся пора открыть глаза, как в России, так и в западных странах.
"Все те, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости", - заключил Слуцкий.
Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя данное видео.
"Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", – сказал Хак.
Ситуация в Курской области
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.