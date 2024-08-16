https://ria.ru/20240816/pensioner-1966509335.html

Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже

Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже - РИА Новости, 16.08.2024

Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже

Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T02:04

2024-08-16T02:04

2024-08-16T02:05

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

леонид слуцкий (политик)

фархан хак

вооруженные силы украины

лдпр

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают "Известия"."Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали", — уточнила она.Женщина добавила, что сначала увезла детей в Курск, а затем вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел."Мы его найдем все равно", — сказала она.В касках с символикой ССРанее военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил в своем Telegram-канале награду в пять миллионов рублей за поимку "бандеровских недобитков", глумившихся над Григорьевым.Парламентарий добавил, что многим сомневающимся пора открыть глаза, как в России, так и в западных странах."Все те, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости", - заключил Слуцкий.Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя данное видео."Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", – сказал Хак.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502877.html

https://ria.ru/20240815/ssha-1966492748.html

https://ria.ru/20240816/tank-1966507413.html

курская область

россия

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курская область, россия, суджа, леонид слуцкий (политик), фархан хак, вооруженные силы украины, лдпр, оон