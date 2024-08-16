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Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 16.08.2024 (обновлено: 02:05 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/pensioner-1966509335.html
Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже
Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже - РИА Новости, 16.08.2024
Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже
Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T02:04
2024-08-16T02:05
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
леонид слуцкий (политик)
фархан хак
вооруженные силы украины
лдпр
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают "Известия"."Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали", — уточнила она.Женщина добавила, что сначала увезла детей в Курск, а затем вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел."Мы его найдем все равно", — сказала она.В касках с символикой ССРанее военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! &lt;...&gt; Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил в своем Telegram-канале награду в пять миллионов рублей за поимку "бандеровских недобитков", глумившихся над Григорьевым.Парламентарий добавил, что многим сомневающимся пора открыть глаза, как в России, так и в западных странах."Все те, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости", - заключил Слуцкий.Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя данное видео."Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", – сказал Хак.Ситуация в Курской областиШестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502877.html
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курская область, россия, суджа, леонид слуцкий (политик), фархан хак, вооруженные силы украины, лдпр, оон
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Леонид Слуцкий (политик), Фархан Хак, Вооруженные силы Украины, ЛДПР, ООН
Дочь пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, сообщила о его пропаже

Дочь подвергшегося издевательствам ВСУ пенсионера рассказала о его пропаже

© Z Ветераны России on-line/TelegramКадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Z Ветераны России on-line/Telegram
Кадр видео с участием военных ВСУ в касках с символикой СС и местного жителя в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь жителя Курской области Александра Григорьева, который подвергся издевательствам со стороны солдат ВСУ, рассказала, что не видела его с 6 августа, сообщают "Известия".
«
"Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали", — уточнила она.
Женщина добавила, что сначала увезла детей в Курск, а затем вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел.
"Мы его найдем все равно", — сказала она.
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00:12

В касках с символикой СС

Ранее военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей".
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил в своем Telegram-канале награду в пять миллионов рублей за поимку "бандеровских недобитков", глумившихся над Григорьевым.
Парламентарий добавил, что многим сомневающимся пора открыть глаза, как в России, так и в западных странах.
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"Все те, кто говорил о "надуманном" нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости", - заключил Слуцкий.
Офис генсека ООН выступает против "всех символов нацизма", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, комментируя данное видео.
"Мы выступаем против всех символов нацизма и расовой ненависти", – сказал Хак.

Ситуация в Курской области

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Ствол сгоревшего в Курской области танка Challenger. Скриншот из репортажа Sun - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Британии заявили об уничтожении танка Challenger в Курской области
01:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаЛеонид Слуцкий (политик)Фархан ХакВооруженные силы УкраиныЛДПРООН
 
 
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