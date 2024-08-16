https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503795.html

Патрушев обвинил Запад в попытке сменить правительство Сербии на марионеток

Патрушев обвинил Запад в попытке сменить правительство Сербии на марионеток - РИА Новости, 16.08.2024

Патрушев обвинил Запад в попытке сменить правительство Сербии на марионеток

Запад пытался устроить цветную революцию в Сербии и сменить законное правительство страны на политиков, послушных США, заявил помощник президента РФ Николай... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:26

2024-08-16T00:26

2024-08-16T00:26

сербия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад пытался устроить цветную революцию в Сербии и сменить законное правительство страны на политиков, послушных США, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "Мы знаем, что Запад использует разные поводы для организации цветных революций и попыток смены законных правительств на послушных Вашингтону обученных за рубежом политиков. В том числе Запад пытался сделать это и в Сербии", - сказал Патрушев в интервью "Известиям". В Сербии произошли массовые протесты против добычи содержащего литий минерала ядарит на западе страны. Протестующие в ночь на 11 августа блокировали мост на международной трассе Будапешт - Салоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих - за административные правонарушения, а двоих иностранцев - за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений. В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам президента Александра Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4%, на первом этапе - на 4% по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка). Власти страны подчеркивают, что еще предстоит оценка экспертами рисков проекта, возможен референдум и в случае одобрения добыча начнется не ранее, чем через 2,5 года. Но в Сербии начались массовые протесты активистов экологических движений, которые поддержали прозападная оппозиция и СМИ. Вучич в обращении к гражданам заявил 11 августа, что протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат сербского происхождения Драган Шолак, владеющий медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан.

https://ria.ru/20240621/serbiya-1954492757.html

https://ria.ru/20240324/yugoslaviya-1935409434.html

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сербия, сша, россия, николай патрушев, александр вучич, евросоюз, всемирный банк, в мире