Патрушев обвинил Запад в попытке сменить правительство Сербии на марионеток
Патрушев: Запад пытался сменить правительство Сербии на американских марионеток
© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад пытался устроить цветную революцию в Сербии и сменить законное правительство страны на политиков, послушных США, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
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"Мы знаем, что Запад использует разные поводы для организации цветных революций и попыток смены законных правительств на послушных Вашингтону обученных за рубежом политиков. В том числе Запад пытался сделать это и в Сербии", - сказал Патрушев в интервью "Известиям".
В Сербии произошли массовые протесты против добычи содержащего литий минерала ядарит на западе страны. Протестующие в ночь на 11 августа блокировали мост на международной трассе Будапешт - Салоники, а также центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих - за административные правонарушения, а двоих иностранцев - за присутствие на протесте близ важнейших государственных учреждений.
В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам президента Александра Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4%, на первом этапе - на 4% по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка).
Власти страны подчеркивают, что еще предстоит оценка экспертами рисков проекта, возможен референдум и в случае одобрения добыча начнется не ранее, чем через 2,5 года. Но в Сербии начались массовые протесты активистов экологических движений, которые поддержали прозападная оппозиция и СМИ.
Вучич в обращении к гражданам заявил 11 августа, что протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат сербского происхождения Драган Шолак, владеющий медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан.