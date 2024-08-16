https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503412.html

Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море

Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море - РИА Новости, 16.08.2024

Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море

Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:18

2024-08-16T00:18

2024-08-16T00:18

николай патрушев

нато

россия

балтийское море

швеция

владимир путин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации", - констатировал Патрушев в интервью "Известиям". "Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО - Швецию и Финляндию", - добавил он. Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии - выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота.

https://ria.ru/20240816/nato-1966502494.html

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502135.html

россия

балтийское море

швеция

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николай патрушев, нато, россия, балтийское море, швеция, владимир путин