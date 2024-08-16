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Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море - РИА Новости, 16.08.2024
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00:18 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966503412.html
Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море
Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море - РИА Новости, 16.08.2024
Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море
Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:18
2024-08-16T00:18
николай патрушев
нато
россия
балтийское море
швеция
владимир путин
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации", - констатировал Патрушев в интервью "Известиям". "Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО - Швецию и Финляндию", - добавил он. Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии - выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота.
https://ria.ru/20240816/nato-1966502494.html
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россия
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николай патрушев, нато, россия, балтийское море, швеция, владимир путин
Николай Патрушев, НАТО, Россия, Балтийское море, Швеция, Владимир Путин
Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию выхода в Балтийское море

Патрушев: РФ с помощью Швеции и Финляндии хотят лишить выхода в Балтийское море

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
«
"НАТО продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе в акваториях океанов и морей, прилегающих к территории Российской Федерации", - констатировал Патрушев в интервью "Известиям".
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"Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО - Швецию и Финляндию", - добавил он.
Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии - выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота.
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Николай ПатрушевНАТОРоссияБалтийское мореШвецияВладимир Путин
 
 
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