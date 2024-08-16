https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502135.html

Патрушев отметил актуальность безэкипажной техники для ВМФ

Патрушев отметил актуальность безэкипажной техники для ВМФ - РИА Новости, 16.08.2024

Патрушев отметил актуальность безэкипажной техники для ВМФ

Создание безэкипажной подводной и надводной морской техники становится актуальным направлением оснащения Военно-морского флота России, заявил помощник... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:04

2024-08-16T00:04

2024-08-16T00:04

россия

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Создание безэкипажной подводной и надводной морской техники становится актуальным направлением оснащения Военно-морского флота России, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "В разные исторические периоды менялось представление о приоритетах кораблестроения. Сегодня для отечественной науки и оборонно-промышленных предприятий создание безэкипажной подводной и надводной морской техники становится актуальным направлением", - сказал Патрушев в интервью "Известиям". Морские беспилотники имеют несомненные преимущества, такие как исключение рисков потерь экипажа, оснащение полезной нагрузкой различного назначения, маневренность и развитие высокой скорости, пояснил он. "Стоит заметить, что помимо новой военно-морской техники будет продолжено использование технологий, доказавших временем свое превосходство", - добавил Патрушев. Президент России Владимир Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ. Патрушев назначен ее председателем. Среди главных задач Морской коллегии - выработка мер, направленных на укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие российского Военно-морского флота.

https://ria.ru/20240728/putin-1962502933.html

https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965990254.html

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россия, николай патрушев, владимир путин