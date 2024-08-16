В Париже ограбили новозеландского дипломата, пишут СМИ
Parisien: в Париже новозеландского дипломата связали и ограбили у него дома
© AP Photo / Aurelien MorissardАвтомобиль полиции в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Автомобиль полиции в Париже, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Двое вооруженных мужчин связали и ограбили новозеландского дипломата у него дома в Париже, а также ударили его по лицу рукояткой пистолета, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
"По нашей информации, в четверг 34-летний новозеландский дипломат стал жертвой ограбления с насилием у себя дома в 7-м округе Парижа... Двое вооруженных мужчин проникли в дом жертвы на проспекте Рапп. Они схватили и связали это мужчину, который работает в посольстве Новой Зеландии, а затем украли у него личные вещи; ущерб пока не подсчитан. В ходе инцидента мужчина также получил удар рукояткой пистолета по лицу", - сообщает газета в пятницу.
Как отмечается, дипломат не получил серьезных травм. Издание указывает, что правоохранители вскоре прибыли на место с целью перехватить подозреваемых, однако те скрылись на автомобиле с фальшивыми номерными знаками.