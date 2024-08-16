https://ria.ru/20240816/parizh-1966566134.html

В Париже ограбили новозеландского дипломата, пишут СМИ

В Париже ограбили новозеландского дипломата, пишут СМИ - РИА Новости, 16.08.2024

В Париже ограбили новозеландского дипломата, пишут СМИ

Двое вооруженных мужчин связали и ограбили новозеландского дипломата у него дома в Париже, а также ударили его по лицу рукояткой пистолета, сообщает газета... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:14

2024-08-16T12:14

2024-08-16T12:14

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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Двое вооруженных мужчин связали и ограбили новозеландского дипломата у него дома в Париже, а также ударили его по лицу рукояткой пистолета, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники. "По нашей информации, в четверг 34-летний новозеландский дипломат стал жертвой ограбления с насилием у себя дома в 7-м округе Парижа... Двое вооруженных мужчин проникли в дом жертвы на проспекте Рапп. Они схватили и связали это мужчину, который работает в посольстве Новой Зеландии, а затем украли у него личные вещи; ущерб пока не подсчитан. В ходе инцидента мужчина также получил удар рукояткой пистолета по лицу", - сообщает газета в пятницу. Как отмечается, дипломат не получил серьезных травм. Издание указывает, что правоохранители вскоре прибыли на место с целью перехватить подозреваемых, однако те скрылись на автомобиле с фальшивыми номерными знаками.

https://ria.ru/20240527/posol-1948508124.html

париж

новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, новая зеландия