Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/pakistan-1966560257.html
В Пакистане выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Пакистане выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.08.2024
В Пакистане выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый в этом году предположительный случай заражения оспой обезьян выявлен в Пакистане, сообщает местное издание Express Tribune со ссылкой на заявление... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:50
2024-08-16T11:50
в мире
пакистан
хайбер-пахтунхва
персидский залив
тедрос адханом гебрейесус
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_e5b233204278bff0f6e2c97fc8c73a82.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый в этом году предположительный случай заражения оспой обезьян выявлен в Пакистане, сообщает местное издание Express Tribune со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны. "У жителя (провинции) Хайбер-Пахтунхва, недавно приехавшего из страны Персидского залива, проявились симптомы оспы обезьян", - приводит издание слова представителя минздрава. По данным Express Tribune, человек с подозрением на оспу обезьян испытывает слабые симптомы, у него были взяты анализы и отправлены на диагностику. Власти ищут лиц, находившихся в контакте с потенциально зараженным. Представитель минздрава также отметил, что служба по приграничному контролю здоровья получила приказ усилить мониторинг на всех пунктах пропуска. Издание напоминает, что в прошлом году в Пакистане было выявлено и подтверждено девять случаев оспы обезьян, все они были диагностированы у тех, кто путешествовал на Ближний Восток и в другие страны. Тогда скончался один зараженный, у которого вместе с оспой обезьян одновременно был выявлен ВИЧ. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240815/shvetsija-1966479159.html
https://ria.ru/20231030/tailand-1906112373.html
https://ria.ru/20240613/ospa-1952506280.html
пакистан
хайбер-пахтунхва
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147698/40/1476984090_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5691f8d37ae52ccc7adbf72ea9fd9fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, персидский залив, тедрос адханом гебрейесус, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, Персидский залив, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Пакистане выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Пакистане выявили первый предположительный случай заражения оспой обезьян

© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый в этом году предположительный случай заражения оспой обезьян выявлен в Пакистане, сообщает местное издание Express Tribune со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны.
«
"У жителя (провинции) Хайбер-Пахтунхва, недавно приехавшего из страны Персидского залива, проявились симптомы оспы обезьян", - приводит издание слова представителя минздрава.
Машина скорой помощи в Швеции - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Швеция стала первой неафриканской страной, где выявили оспу обезьян
15 августа, 20:14
По данным Express Tribune, человек с подозрением на оспу обезьян испытывает слабые симптомы, у него были взяты анализы и отправлены на диагностику. Власти ищут лиц, находившихся в контакте с потенциально зараженным.
Представитель минздрава также отметил, что служба по приграничному контролю здоровья получила приказ усилить мониторинг на всех пунктах пропуска.
Издание напоминает, что в прошлом году в Пакистане было выявлено и подтверждено девять случаев оспы обезьян, все они были диагностированы у тех, кто путешествовал на Ближний Восток и в другие страны. Тогда скончался один зараженный, у которого вместе с оспой обезьян одновременно был выявлен ВИЧ.
Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Капельница - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Таиланде выявили более 20 новых случаев оспы обезьян
30 октября 2023, 11:22
В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В ЮАР зарегистрировали вторую смерть заразившегося оспой обезьян
13 июня, 10:43
 
В миреПакистанХайбер-ПахтунхваПерсидский заливТедрос Адханом ГебрейесусВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала