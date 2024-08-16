https://ria.ru/20240816/pakistan-1966560257.html

В Пакистане выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Пакистане выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 16.08.2024

В Пакистане выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый в этом году предположительный случай заражения оспой обезьян выявлен в Пакистане, сообщает местное издание Express Tribune со ссылкой на заявление... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:50

2024-08-16T11:50

2024-08-16T11:50

в мире

пакистан

хайбер-пахтунхва

персидский залив

тедрос адханом гебрейесус

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Первый в этом году предположительный случай заражения оспой обезьян выявлен в Пакистане, сообщает местное издание Express Tribune со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны. "У жителя (провинции) Хайбер-Пахтунхва, недавно приехавшего из страны Персидского залива, проявились симптомы оспы обезьян", - приводит издание слова представителя минздрава. По данным Express Tribune, человек с подозрением на оспу обезьян испытывает слабые симптомы, у него были взяты анализы и отправлены на диагностику. Власти ищут лиц, находившихся в контакте с потенциально зараженным. Представитель минздрава также отметил, что служба по приграничному контролю здоровья получила приказ усилить мониторинг на всех пунктах пропуска. Издание напоминает, что в прошлом году в Пакистане было выявлено и подтверждено девять случаев оспы обезьян, все они были диагностированы у тех, кто путешествовал на Ближний Восток и в другие страны. Тогда скончался один зараженный, у которого вместе с оспой обезьян одновременно был выявлен ВИЧ. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян и имеются в достаточном количестве тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

https://ria.ru/20240815/shvetsija-1966479159.html

https://ria.ru/20231030/tailand-1906112373.html

https://ria.ru/20240613/ospa-1952506280.html

пакистан

хайбер-пахтунхва

персидский залив

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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, персидский залив, тедрос адханом гебрейесус, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)