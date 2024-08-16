https://ria.ru/20240816/oruzhie-1966573964.html

На месте ликвидации ДРГ в Курской области нашли оружие из США

На месте ликвидации ДРГ в Курской области нашли оружие из США - РИА Новости, 16.08.2024

На месте ликвидации ДРГ в Курской области нашли оружие из США

Образцы стрелкового вооружения производства США и Швеции захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы у села Кремяное в Курской области, сообщил РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:48

2024-08-16T12:48

2024-08-16T12:54

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Образцы стрелкового вооружения производства США и Швеции захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы у села Кремяное в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Фотографии западного оружия, использованного при нападении на Курскую область, имеются в распоряжении РИА Новости. "На месте ликвидации украинской ДРГ у Кремяного в Курской области нашими морпехами было захвачено стрелковое натовское оружие, в частности шведская автоматическая винтовка AK5C, автоматический карабин М-4 и пулемет М2 Браунинг производства США", - сказал представитель силового ведомства. Российские морские пехотинцы из 810-й ударно-штурмовой бригады ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу у населенного пункта Кремяное.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

https://ria.ru/20240816/britaniya-1966522435.html

курская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, безопасность