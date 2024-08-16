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На месте ликвидации ДРГ в Курской области нашли оружие из США
На месте ликвидации ДРГ в Курской области нашли оружие из США - РИА Новости, 16.08.2024
На месте ликвидации ДРГ в Курской области нашли оружие из США
Образцы стрелкового вооружения производства США и Швеции захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы у села Кремяное в Курской области, сообщил РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:48
2024-08-16T12:48
2024-08-16T12:54
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Образцы стрелкового вооружения производства США и Швеции захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы у села Кремяное в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Фотографии западного оружия, использованного при нападении на Курскую область, имеются в распоряжении РИА Новости. "На месте ликвидации украинской ДРГ у Кремяного в Курской области нашими морпехами было захвачено стрелковое натовское оружие, в частности шведская автоматическая винтовка AK5C, автоматический карабин М-4 и пулемет М2 Браунинг производства США", - сказал представитель силового ведомства. Российские морские пехотинцы из 810-й ударно-штурмовой бригады ночью уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу у населенного пункта Кремяное.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
На месте ликвидации ДРГ в Курской области нашли оружие из США
На месте ликвидации ДРГ в Курской области нашли оружие из США и Швеции