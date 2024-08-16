ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область
Times: у военных ВСУ при нападении на Курскую область клинили западные винтовки
© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемами с западным оружием и медицинскими эвакуациями, сообщает газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ Вову.
Вова пожаловался изданию на плохую организацию нападения на область. Он указал на то, что некоторые подразделения ВСУ были переброшены на новое направление так быстро, что у них не было времени на должную подготовку.
"Некоторые из переданных Западом винтовок неоднократно заклинивало. Также не было достаточно медицинских фургонов для быстрой эвакуации", - пишет газета.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.