https://ria.ru/20240816/oruzhie-1966561436.html

ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область

ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024

ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область

Украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемами с западным оружием и медицинскими эвакуациями, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:56

2024-08-16T11:56

2024-08-16T11:56

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966367735_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3623f54cde77682cc26219d1fab3528.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемами с западным оружием и медицинскими эвакуациями, сообщает газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ Вову. Вова пожаловался изданию на плохую организацию нападения на область. Он указал на то, что некоторые подразделения ВСУ были переброшены на новое направление так быстро, что у них не было времени на должную подготовку. "Некоторые из переданных Западом винтовок неоднократно заклинивало. Также не было достаточно медицинских фургонов для быстрой эвакуации", - пишет газета. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/medvedev-1965946956.html

https://ria.ru/20240814/vsu-1966275097.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире