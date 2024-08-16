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ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024
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11:56 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/oruzhie-1966561436.html
ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область
ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область - РИА Новости, 16.08.2024
ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область
Украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемами с западным оружием и медицинскими эвакуациями, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:56
2024-08-16T11:56
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курская область
брянская область
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валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемами с западным оружием и медицинскими эвакуациями, сообщает газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ Вову. Вова пожаловался изданию на плохую организацию нападения на область. Он указал на то, что некоторые подразделения ВСУ были переброшены на новое направление так быстро, что у них не было времени на должную подготовку. "Некоторые из переданных Западом винтовок неоднократно заклинивало. Также не было достаточно медицинских фургонов для быстрой эвакуации", - пишет газета. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/medvedev-1965946956.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ столкнулись с проблемами с винтовками при нападении на Курскую область

Times: у военных ВСУ при нападении на Курскую область клинили западные винтовки

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские военные при нападении на Курскую область столкнулись с проблемами с западным оружием и медицинскими эвакуациями, сообщает газета Times со ссылкой на командира роты 82-й бригады ВСУ Вову.
Вова пожаловался изданию на плохую организацию нападения на область. Он указал на то, что некоторые подразделения ВСУ были переброшены на новое направление так быстро, что у них не было времени на должную подготовку.
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"Некоторые из переданных Западом винтовок неоднократно заклинивало. Также не было достаточно медицинских фургонов для быстрой эвакуации", - пишет газета.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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