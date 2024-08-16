https://ria.ru/20240816/oppozitsiya-1966647771.html
Оппозиция оспорит ограничение деятельности партии "Шанс" в Молдавии
Оппозиция оспорит ограничение деятельности партии "Шанс" в Молдавии - РИА Новости, 16.08.2024
Оппозиция оспорит ограничение деятельности партии "Шанс" в Молдавии
Решение суда о приостановлении в Молдавии деятельности оппозиционной партии "Шанс", которая входит в политблок "Победа", будет оспорено в вышестоящей инстанции, РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:10
2024-08-16T17:10
2024-08-16T17:26
молдавия
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Решение суда о приостановлении в Молдавии деятельности оппозиционной партии "Шанс", которая входит в политблок "Победа", будет оспорено в вышестоящей инстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.Ранее в пятницу Бельцкий суд Молдавии вынес решение о запрете деятельности партии "Шанс" на 3 месяца."Безусловно, это абсолютно незаконное решение Бельцкого суда будет оспорено в Апелляционной палате, протест уже подготовлен, адвокаты его направят в самое ближайшее время", - подчеркнули в пресс-службе блока "Победа".Вице-председатель ЦИК Молдавии Павел Постика в июле заявил в СМИ, что завершена проверка деятельности партии "Шанс" во время предвыборной кампании перед всеобщими местными выборами в прошлом году, в ходе которой были выявлены нарушения. По словам чиновника, партия не сотрудничала с ЦИК и не предоставила необходимые документы, из-за чего был подан запрос в суд с требованием не допускать ее к участию в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.Оппозиция рассматривает действия ЦИК Молдавии как попытку политического давления.Президентские выборы в Молдавии и референдуме о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.Осенью прошлого года все кандидаты от партии "Шанс" были сняты с электоральной гонки во втором туре местных выборов.В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240816/shor-1966599034.html
https://ria.ru/20240815/moldaviya-1966450126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, майя санду
Молдавия, В мире, Майя Санду
Оппозиция оспорит ограничение деятельности партии "Шанс" в Молдавии
"Победа": оппозиция в Молдавии оспорит ограничение деятельности партии "Шанс"
КИШИНЕВ, 16 авг – РИА Новости. Решение суда о приостановлении в Молдавии деятельности оппозиционной партии "Шанс", которая входит в политблок "Победа", будет оспорено в вышестоящей инстанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы.
Ранее в пятницу Бельцкий суд Молдавии вынес решение о запрете деятельности партии "Шанс" на 3 месяца.
«
"Безусловно, это абсолютно незаконное решение Бельцкого суда будет оспорено в Апелляционной палате, протест уже подготовлен, адвокаты его направят в самое ближайшее время", - подчеркнули в пресс-службе блока "Победа".
Вице-председатель ЦИК Молдавии Павел Постика в июле заявил в СМИ, что завершена проверка деятельности партии "Шанс" во время предвыборной кампании перед всеобщими местными выборами в прошлом году, в ходе которой были выявлены нарушения. По словам чиновника, партия не сотрудничала с ЦИК и не предоставила необходимые документы, из-за чего был подан запрос в суд с требованием не допускать ее к участию в президентских выборах и референдуме по евроинтеграции.
Оппозиция рассматривает действия ЦИК Молдавии как попытку политического давления.
Президентские выборы в Молдавии и референдуме о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день - 20 октября.
Осенью прошлого года все кандидаты от партии "Шанс" были сняты с электоральной гонки во втором туре местных выборов.
В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "ПДС". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор" и представители ряда других политформирований, в том числе партии социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс". Они регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.