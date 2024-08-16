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В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 16.08.2024 (обновлено: 21:27 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/opasnost-1966697266.html
В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты
В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты
Ракетная опасность, объявленная в 16-й раз в Курской области, отменена через 2 минуты, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:21
2024-08-16T21:27
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в 16-й раз в Курской области, отменена через 2 минуты, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова.Шестнадцатая за день ракетная опасность была объявлена в 21.09 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 21.11 мск."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты

Смирнов: 16-ю ракетную опасность в Курской области отменили через две минуты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия украинского обстрела Курска
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в 16-й раз в Курской области, отменена через 2 минуты, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова.
Шестнадцатая за день ракетная опасность была объявлена в 21.09 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 21.11 мск.
«
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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