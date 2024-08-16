https://ria.ru/20240816/opasnost-1966697266.html

В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты

В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты

Ракетная опасность, объявленная в 16-й раз в Курской области, отменена через 2 минуты, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:21

2024-08-16T21:21

2024-08-16T21:27

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в 16-й раз в Курской области, отменена через 2 минуты, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова.Шестнадцатая за день ракетная опасность была объявлена в 21.09 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 21.11 мск."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины