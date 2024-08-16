https://ria.ru/20240816/opasnost-1966697266.html
В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты
В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты
Ракетная опасность, объявленная в 16-й раз в Курской области, отменена через 2 минуты, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:21
2024-08-16T21:21
2024-08-16T21:27
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в 16-й раз в Курской области, отменена через 2 минуты, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова.Шестнадцатая за день ракетная опасность была объявлена в 21.09 мск. Отбой ракетной опасности прозвучал в 21.11 мск."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области ракетную опасность отменили через две минуты
Смирнов: 16-ю ракетную опасность в Курской области отменили через две минуты