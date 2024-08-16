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В Курской области в 15-й раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 16.08.2024 (обновлено: 21:11 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/opasnost-1966695457.html
В Курской области в 15-й раз за день объявили ракетную опасность
В Курской области в 15-й раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области в 15-й раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области пятнадцатый раз за пятницу, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:08
2024-08-16T21:11
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области пятнадцатый раз за пятницу, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02.34 мск. Сигнал был отменен спустя 4 минуты в 02.38. После ракетная опасность объявлялась еще 13 раз.
https://ria.ru/20240816/volonter-1966676048.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области в 15-й раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность пятнадцатый раз за пятницу

© Depositphotos.com / ArtyomMirniyТриумфальная арка в Курске
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Depositphotos.com / ArtyomMirniy
Триумфальная арка в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области пятнадцатый раз за пятницу, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова.
«
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02.34 мск. Сигнал был отменен спустя 4 минуты в 02.38. После ракетная опасность объявлялась еще 13 раз.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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