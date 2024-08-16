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В Курской области в 14-й раз за день объявили ракетную опасность
В Курской области в 14-й раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области в 14-й раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области четырнадцатый раз за пятницу, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:05
2024-08-16T20:05
2024-08-16T20:06
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области четырнадцатый раз за пятницу, следует из сообщения врио губернатора Алексея Смирнова.Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02.34 мск. Сигнал был отменён спустя 4 минуты в 02.38. После ракетная опасность объявлялась еще 12 раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области в 14-й раз за день объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области 14-й раз объявили ракетную опасность