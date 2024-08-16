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В Курской области снова объявили ракетную опасность
В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области в пятницу, следует из сообщения врио губернатора региона Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:13
2024-08-16T19:13
2024-08-16T19:19
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области в пятницу, следует из сообщения врио губернатора региона Алексея Смирнова.Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02.34 мск. Сигнал был отменён спустя 4 минуты в 02.38. После ракетная опасность объявлялась ещё одиннадцать раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Врио курского губернатора: в регионе в 13-й раз объявили ракетную опасность