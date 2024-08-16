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В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 16.08.2024 (обновлено: 19:19 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/opasnost-1966678337.html
В Курской области снова объявили ракетную опасность
В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области в пятницу, следует из сообщения врио губернатора региона Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:13
2024-08-16T19:19
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области в пятницу, следует из сообщения врио губернатора региона Алексея Смирнова.Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02.34 мск. Сигнал был отменён спустя 4 минуты в 02.38. После ракетная опасность объявлялась ещё одиннадцать раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области снова объявили ракетную опасность

Врио курского губернатора: в регионе в 13-й раз объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области в пятницу, следует из сообщения врио губернатора региона Алексея Смирнова.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02.34 мск. Сигнал был отменён спустя 4 минуты в 02.38. После ракетная опасность объявлялась ещё одиннадцать раз.
«
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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