https://ria.ru/20240816/opasnost-1966678337.html

В Курской области снова объявили ракетную опасность

В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области в пятницу, следует из сообщения врио губернатора региона Алексея Смирнова. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:13

2024-08-16T19:13

2024-08-16T19:19

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена тринадцатый раз в Курской области в пятницу, следует из сообщения врио губернатора региона Алексея Смирнова.Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02.34 мск. Сигнал был отменён спустя 4 минуты в 02.38. После ракетная опасность объявлялась ещё одиннадцать раз."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины