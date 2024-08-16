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"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру - РИА Новости, 16.08.2024
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14:41 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/opasnost-1966607048.html
"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру
"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру - РИА Новости, 16.08.2024
"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру
Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:41
2024-08-16T14:41
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии, чтобы избавиться от вины за свой предыдущий геноцид и скрыть свое нацистское прошлое. Как же быстро западные демократии забыли, откуда появлялись самые великие угрозы человечеству. В третий раз повезет?" — предупредил он.Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс 11 августа в интервью Welt заявил, что Германия должна готовиться противостоять России через пять лет.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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в мире, германия, гамбург (город), россия, чей боуз, welt, политика
В мире, Германия, Гамбург (город), Россия, Чей Боуз, Welt, Политика
"Вновь вооружается". На Западе предупредили о великой угрозе миру

Боуз: Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии

© AP Photo / Henry NichollsНемецкие солдаты Бундесвера
Немецкие солдаты Бундесвера - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Henry Nicholls
Немецкие солдаты Бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Германия вновь вооружается под лживым предлогом российской агрессии, чтобы избавиться от вины за свой предыдущий геноцид и скрыть свое нацистское прошлое. Как же быстро западные демократии забыли, откуда появлялись самые великие угрозы человечеству. В третий раз повезет?" — предупредил он.
Командующий региональным командованием бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс 11 августа в интервью Welt заявил, что Германия должна готовиться противостоять России через пять лет.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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