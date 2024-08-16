https://ria.ru/20240816/opasnost-1966593754.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 24 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:56

2024-08-16T13:56

2024-08-16T13:56

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 24 минуты, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на пятницу в 02:34 мск. Сигнал был отменён спустя 4 минуты в 02:38. После ракетная опасность была объявлена ещё семь раз. Десятый раз ракетную опасность объявили в 13:22. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность