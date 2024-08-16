https://ria.ru/20240816/opasnost-1966531246.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:37

2024-08-16T09:37

2024-08-16T09:37

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0b/1965475732_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_893e9bdb295f6cc8ee5cfd52394cc987.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Тревога была объявлена в 9.09. Это уже шестой раз с начала суток, когда в регионе объявляли ракетную опасность. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240816/ataka-1966528939.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия