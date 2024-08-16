https://ria.ru/20240816/opasnost-1966517737.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T06:17
2024-08-16T06:17
2024-08-16T06:17
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240614/kurskaya_oblast-1952748594.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил о ракетной опасности