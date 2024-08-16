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Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом - РИА Новости, 16.08.2024
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обстрел украинскими войсками гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка - умышленный акт геноцида, и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:21
2024-08-16T18:21
2024-08-16T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
дарья морозова
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обстрел украинскими войсками гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка - умышленный акт геноцида, и потребовала немедленного осуждения этого акта и прямых действий со стороны международного сообщества. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. "Это не что иное, как прямой и умышленный акт геноцида. Убийцы били по мирному объекту в момент наибольшего скопления людей. Зная, что пострадают исключительно невинные мирные люди. Дети и женщины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Морозовой. Омбудсмен добавила, что на данный момент готовятся письма в адрес федерального Уполномоченного по правам человека и международных правозащитных организаций. Морозова потребовала немедленного осуждения ударов Киева и прямых действий со стороны международного правозащитного сообщества в отношении украинских властей.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966636789.html
https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Дарья Морозова, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом
Омбудсмен ДНР Морозова назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом