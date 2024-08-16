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Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/obstrel-1966669173.html
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом - РИА Новости, 16.08.2024
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обстрел украинскими войсками гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка - умышленный акт геноцида, и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:21
2024-08-16T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
дарья морозова
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обстрел украинскими войсками гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка - умышленный акт геноцида, и потребовала немедленного осуждения этого акта и прямых действий со стороны международного сообщества. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11. "Это не что иное, как прямой и умышленный акт геноцида. Убийцы били по мирному объекту в момент наибольшего скопления людей. Зная, что пострадают исключительно невинные мирные люди. Дети и женщины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Морозовой. Омбудсмен добавила, что на данный момент готовятся письма в адрес федерального Уполномоченного по правам человека и международных правозащитных организаций. Морозова потребовала немедленного осуждения ударов Киева и прямых действий со стороны международного правозащитного сообщества в отношении украинских властей.
https://ria.ru/20240816/donetsk-1966636789.html
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, дарья морозова, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Дарья Морозова, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ДНР назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом

Омбудсмен ДНР Морозова назвала обстрел ВСУ гипермаркета "Галактика" геноцидом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Гипермаркет Галактика после обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Гипермаркет "Галактика" после обстрела в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обстрел украинскими войсками гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка - умышленный акт геноцида, и потребовала немедленного осуждения этого акта и прямых действий со стороны международного сообщества.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
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"Это не что иное, как прямой и умышленный акт геноцида. Убийцы били по мирному объекту в момент наибольшего скопления людей. Зная, что пострадают исключительно невинные мирные люди. Дети и женщины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Морозовой.
Омбудсмен добавила, что на данный момент готовятся письма в адрес федерального Уполномоченного по правам человека и международных правозащитных организаций. Морозова потребовала немедленного осуждения ударов Киева и прямых действий со стороны международного правозащитного сообщества в отношении украинских властей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкДарья МорозоваДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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