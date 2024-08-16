https://ria.ru/20240816/nyu-york-1966516009.html
СМИ: мэр Нью-Йорка получил запрос на выемку документов по делу о коррупции
СМИ: мэр Нью-Йорка получил запрос на выемку документов по делу о коррупции - РИА Новости, 16.08.2024
СМИ: мэр Нью-Йорка получил запрос на выемку документов по делу о коррупции
Федеральные прокуроры, расследующие дело о коррупции, направили судебные запросы мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу и его команде, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:38
2024-08-16T05:38
2024-08-16T05:38
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Федеральные прокуроры, расследующие дело о коррупции, направили судебные запросы мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу и его команде, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Как сообщается, запросы были направлены самому Адамсу, в мэрию и в его избирательный комитет. По словам источников, повестки были вручены в июле, и в них запрашивается широкий спектр материалов, включая текстовые сообщения и другие документы. ФБР подозревает Адамса в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны. Как отмечает газета, расследование существенно изменило политический ландшафт мегаполиса. С тех пор мэр стал фигурантом коррупционного дела, его рейтинг одобрения падает, а на праймериз демократов 2025 года на пост мэра будут претендовать, по мнению наблюдателей, по меньшей мере три кандидата.
https://ria.ru/20240531/ssha-1949751318.html
https://ria.ru/20231123/napadenie-1911440422.html
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нью-йорк (город), фбр, турция, манхэттен, в мире
Нью-Йорк (город), ФБР, Турция, Манхэттен, В мире
СМИ: мэр Нью-Йорка получил запрос на выемку документов по делу о коррупции
NYT: мэр Нью-Йорка Адамс получил запрос на выемку документов по делу о коррупции