Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной
Генпрокуратура признала немецкую НПО "Депутаты мирной России" нежелательной
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО "Депутаты Мирной России"*, сообщается в Telegram-канала ГП РФ.
"Генпрокуратура признала нежелательной на территории нашей страны деятельность НПО "Депутаты Мирной России"* (ФРГ). Инициаторы ее создания - бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала специальной военной операции, являющиеся резидентами с немецкой "пропиской", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что на деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах ЕС "из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики РФ".
"Депутаты" выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии. Они распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения", - добавили в прокуратуре.
* Организация признана нежелательной в России