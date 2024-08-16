https://ria.ru/20240816/npo-1966523426.html

Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной

Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной - РИА Новости, 16.08.2024

Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО "Депутаты Мирной России"*, сообщается в Telegram-канала ГП РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T08:07

2024-08-16T08:07

2024-08-16T08:09

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО "Депутаты Мирной России"*, сообщается в Telegram-канала ГП РФ."Генпрокуратура признала нежелательной на территории нашей страны деятельность НПО "Депутаты Мирной России"* (ФРГ). Инициаторы ее создания - бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала специальной военной операции, являющиеся резидентами с немецкой "пропиской", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах ЕС "из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики РФ"."Депутаты" выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии. Они распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения", - добавили в прокуратуре.* Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html

https://ria.ru/20240809/glavred-1965251506.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, генеральная прокуратура рф