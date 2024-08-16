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Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной - РИА Новости, 16.08.2024
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08:07 16.08.2024 (обновлено: 08:09 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/npo-1966523426.html
Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной
Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной - РИА Новости, 16.08.2024
Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО "Депутаты Мирной России"*, сообщается в Telegram-канала ГП РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:07
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россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО "Депутаты Мирной России"*, сообщается в Telegram-канала ГП РФ."Генпрокуратура признала нежелательной на территории нашей страны деятельность НПО "Депутаты Мирной России"* (ФРГ). Инициаторы ее создания - бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала специальной военной операции, являющиеся резидентами с немецкой "пропиской", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах ЕС "из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики РФ"."Депутаты" выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии. Они распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения", - добавили в прокуратуре.* Организация признана нежелательной в России
https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html
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россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
Немецкую НПО "Депутаты мирной России"* признали нежелательной

Генпрокуратура признала немецкую НПО "Депутаты мирной России" нежелательной

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО "Депутаты Мирной России"*, сообщается в Telegram-канала ГП РФ.
"Генпрокуратура признала нежелательной на территории нашей страны деятельность НПО "Депутаты Мирной России"* (ФРГ). Инициаторы ее создания - бывшие муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала специальной военной операции, являющиеся резидентами с немецкой "пропиской", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что на деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах ЕС "из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики РФ".
"Депутаты" выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии. Они распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения", - добавили в прокуратуре.
* Организация признана нежелательной в России
Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов** - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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