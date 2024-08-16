https://ria.ru/20240816/novorossiysk-1966564763.html

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами - РИА Новости, 16.08.2024

Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:07

2024-08-16T12:07

2024-08-16T12:07

безопасность

россия

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КРАСНОДАР, 16 авг – РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт в субботу учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщается в Telegram-канале администрации города. "В период 14.00 до 16.00 17 августа 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502135.html

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безопасность, россия, новороссийск, общество