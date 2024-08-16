https://ria.ru/20240816/novaya_tavolzhanka-1966503666.html

Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ

Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадавших нет, часть села временно осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи, сообщил... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:23

2024-08-16T00:23

2024-08-16T00:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959692568_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6680b60e3aa84a5a295a4717bede35f6.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадавших нет, часть села временно осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Добавляется, что в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи - "часть села временно остается без света", добавил Гладков. Информация о последствиях, по его словам, уточняется.

https://ria.ru/20240814/obstrel-1966273515.html

https://ria.ru/20240814/gorlovka-1966271450.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины