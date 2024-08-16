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Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/novaya_tavolzhanka-1966503666.html
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадавших нет, часть села временно осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи, сообщил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:23
2024-08-16T00:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадавших нет, часть села временно осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Добавляется, что в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи - "часть села временно остается без света", добавил Гладков. Информация о последствиях, по его словам, уточняется.
https://ria.ru/20240814/obstrel-1966273515.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ

Гладков: обстрел со стороны ВСУ оставил без света часть Новой Таволжанки

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадавших нет, часть села временно осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
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Добавляется, что в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи - "часть села временно остается без света", добавил Гладков.
Информация о последствиях, по его словам, уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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