https://ria.ru/20240816/novaya_tavolzhanka-1966503666.html
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадавших нет, часть села временно осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи, сообщил... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:23
2024-08-16T00:23
2024-08-16T00:23
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белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадавших нет, часть села временно осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Добавляется, что в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи - "часть села временно остается без света", добавил Гладков. Информация о последствиях, по его словам, уточняется.
https://ria.ru/20240814/obstrel-1966273515.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Часть белгородской Новой Таволжанки осталась без света после обстрела ВСУ
Гладков: обстрел со стороны ВСУ оставил без света часть Новой Таволжанки
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области, пострадавших нет, часть села временно осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Добавляется, что в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи - "часть села временно остается без света", добавил Гладков.
Информация о последствиях, по его словам, уточняется.