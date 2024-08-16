https://ria.ru/20240816/nizovtsev-1966615722.html
Журналиста Низовцева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналиста Низовцева* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 16.08.2024
Журналиста Низовцева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Соратник Алексея Навального журналист Дмитрий Низовцев* (внесен в реестр иноагентов) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:12
2024-08-16T15:12
2024-08-16T15:12
россия
украина
дальний восток
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Соратник Алексея Навального журналист Дмитрий Низовцев* (внесен в реестр иноагентов) внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из базы Росфинмониторинга. "Низовцев Дмитрий Александрович*, 19.04.1987 г.р., г. Хабаровск", - сообщается в перечне.Ранее Низовцев* был объявлен в розыск, карточка об этом появилась на сайте МВД РФ. В октябре 2022 год Низовцев был внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ, источником финансирования его деятельности была указана Украина. Низовцев* начинал журналистскую карьеру на Дальнем Востоке на телевидении и в печатных изданиях, затем переехал в Москву.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240816/advokaty-1966614199.html
https://ria.ru/20240220/rozysk-1928495101.html
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, дальний восток, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Украина, Дальний Восток, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Журналиста Низовцева* внесли в перечень террористов и экстремистов
Соратник Навального Дмитрий Низовцев внесен в список террористов и экстремистов