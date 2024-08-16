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В Нидерландах призвали провести экстренные дебаты из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024
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14:34 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/niderlandy-1966604345.html
В Нидерландах призвали провести экстренные дебаты из-за "Северных потоков"
В Нидерландах призвали провести экстренные дебаты из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024
В Нидерландах призвали провести экстренные дебаты из-за "Северных потоков"
Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде сообщил, что призвал фракции поддержать проведение экстренных дебатов в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:34
2024-08-16T14:34
в мире
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нидерланды
украина
владимир зеленский
валерий залужный
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде сообщил, что призвал фракции поддержать проведение экстренных дебатов в парламенте Нидерландов из-за сообщений о роли Владимира Зеленского в диверсии на газопроводах "Северный поток". "Новость о причастности Зеленского к саботажу "Северных потоков" проливает новый свет на продолжающуюся войну на Украине, особенно на нашу военную и финансовую поддержку Киева. Я попросил все фракции поддержать экстренные дебаты", - написал Боде в соцсети Х в пятницу. По его словам, этот вопрос необходимо решить как можно скорее и обсудить его с палатой представителей (нижней палатой парламента) Нидерландов. В четверг партия "Форум за демократию" (FvD) призвала правительство страны пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине в связи с возможной причастностью Киева к подрыву "Северных потоков". Согласно материалу Wall Street Journal, Владимир Зеленский сперва одобрил план подрыва газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало ЦРУ. Тогда, как писала WSJ, Зеленский объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал приказ своего шефа. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северномпотоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240815/zaluzhnyj-1966316545.html
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в мире, россия, нидерланды, украина, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Нидерландах призвали провести экстренные дебаты из-за "Северных потоков"

В Нидерландах призвали к дебатам из-за роли Киева в ЧП с "Севпотоками"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1"
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ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде сообщил, что призвал фракции поддержать проведение экстренных дебатов в парламенте Нидерландов из-за сообщений о роли Владимира Зеленского в диверсии на газопроводах "Северный поток".
"Новость о причастности Зеленского к саботажу "Северных потоков" проливает новый свет на продолжающуюся войну на Украине, особенно на нашу военную и финансовую поддержку Киева. Я попросил все фракции поддержать экстренные дебаты", - написал Боде в соцсети Х в пятницу.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Залужный отверг причастность к подрыву "Северных потоков", пишут СМИ
15 августа, 09:11
По его словам, этот вопрос необходимо решить как можно скорее и обсудить его с палатой представителей (нижней палатой парламента) Нидерландов.
В четверг партия "Форум за демократию" (FvD) призвала правительство страны пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине в связи с возможной причастностью Киева к подрыву "Северных потоков".
Согласно материалу Wall Street Journal, Владимир Зеленский сперва одобрил план подрыва газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало ЦРУ. Тогда, как писала WSJ, Зеленский объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал приказ своего шефа.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северномпотоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Дерипаска призвал Нуланд ответить перед ФРГ за взрыв на "Северных потоках"
15 августа, 11:15
 
В миреРоссияНидерландыУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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