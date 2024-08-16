https://ria.ru/20240816/niderlandy-1966604345.html

В Нидерландах призвали провести экстренные дебаты из-за "Северных потоков"

В Нидерландах призвали провести экстренные дебаты из-за "Северных потоков" - РИА Новости, 16.08.2024

В Нидерландах призвали провести экстренные дебаты из-за "Северных потоков"

Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде сообщил, что призвал фракции поддержать проведение экстренных дебатов в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:34

2024-08-16T14:34

2024-08-16T14:34

в мире

россия

нидерланды

украина

владимир зеленский

валерий залужный

дмитрий песков

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg

ГААГА, 16 июн - РИА Новости. Лидер нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде сообщил, что призвал фракции поддержать проведение экстренных дебатов в парламенте Нидерландов из-за сообщений о роли Владимира Зеленского в диверсии на газопроводах "Северный поток". "Новость о причастности Зеленского к саботажу "Северных потоков" проливает новый свет на продолжающуюся войну на Украине, особенно на нашу военную и финансовую поддержку Киева. Я попросил все фракции поддержать экстренные дебаты", - написал Боде в соцсети Х в пятницу. По его словам, этот вопрос необходимо решить как можно скорее и обсудить его с палатой представителей (нижней палатой парламента) Нидерландов. В четверг партия "Форум за демократию" (FvD) призвала правительство страны пересмотреть поддержку США в вопросе помощи Украине в связи с возможной причастностью Киева к подрыву "Северных потоков". Согласно материалу Wall Street Journal, Владимир Зеленский сперва одобрил план подрыва газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало ЦРУ. Тогда, как писала WSJ, Зеленский объявил об отмене операции, но бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал приказ своего шефа. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северномпотоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240815/zaluzhnyj-1966316545.html

https://ria.ru/20240815/deripaska-1966338586.html

россия

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нидерланды, украина, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2