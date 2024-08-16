https://ria.ru/20240816/nato-1966672111.html

СМИ раскрыли, зачем НАТО наращивает военное присутствие в Тихом океане

СМИ раскрыли, зачем НАТО наращивает военное присутствие в Тихом океане - РИА Новости, 16.08.2024

СМИ раскрыли, зачем НАТО наращивает военное присутствие в Тихом океане

НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе усиливая европейский флот, для противодействия Китаю, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T18:40

2024-08-16T18:40

2024-08-16T18:40

в мире

тихий океан

китай

ближний восток

ллойд остин

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе усиливая европейский флот, для противодействия Китаю, передает агентство Блумберг. Как отмечает агентство, само по себе усиление альянса НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) является раздражающим фактором для Пекина. "НАТО усиливает военно-морское присутствие в западной части Тихого океана для противодействия Китаю... направляя военные корабли в новые места, что может привести к обострению отношений с Китаем, обеспокоенным растущим влиянием альянса в регионе... Во время кризиса европейские флоты могут усилить армию США", - говорится в сообщении. По данным агентства, Италия уже разместила в Тихом океане свой авианосец Cavour, с которого американские истребители позже отработали стрельбу по воздушным целям. Также, как пишет агентство, Великобритания намерена к следующему году отправить в регион авианосец HMS Prince of Wales, а Франция, Германия и Нидерланды планируют отправить туда авианосные ударные группы. "Это (отправка авианосца в Тихий океан - ред.) прежде всего демонстрация нашей способности перебрасывать военную технику в любое место", - приводит агентство слова итальянского контр-адмирала, командующего ударной группой авианосца Cavour Джанкарло Чаппины.Как отмечает Блумберг, роль европейских флотов в Индо-Тихоокеанском регионе растет на фоне усиления развертывания американских сил в других регионах, в частности, на Ближнем Востоке. Согласно агентству, европейский флот в Тихом океане предоставит американским самолетам дополнительные платформы, добавив возможности просматривания подводных лодок или участвуя в миссиях по доставке грузов. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке принял решение внести корректировки в расстановку сил США, в результате чего страна направляет в регион новую авианосную ударную группу, а также развернет там дополнительные системы противоракетной обороны. Издание Nikkei Asia со ссылкой на аналитиков и полученные комментарии от ВМС США также сообщало, что переброс американских авианосцев на Ближний Восток оставляет западную часть Тихого океана опасно открытой. В конце апреля газета New York Times со ссылкой на ряд неназванных китайских военных стратегов сообщала, что США активно строят военные базы вблизи Китая с целью удержать китайские военно-морские силы за "первой цепью островов", расположенных недалеко от материковой Азии, в случае предполагаемого конфликта в регионе.

https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html

https://ria.ru/20240815/nato-1966313891.html

https://ria.ru/20240815/pentagon-1966431244.html

тихий океан

китай

ближний восток

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в мире, тихий океан, китай, ближний восток, ллойд остин, нато, министерство обороны сша