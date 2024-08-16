СМИ раскрыли, зачем НАТО наращивает военное присутствие в Тихом океане
Блумберг: НАТО усиливает присутствие в Тихом океане для противодействия Китаю
© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. НАТО наращивает свое военное присутствие в Тихом океане, в том числе усиливая европейский флот, для противодействия Китаю, передает агентство Блумберг.
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"НАТО усиливает военно-морское присутствие в западной части Тихого океана для противодействия Китаю... направляя военные корабли в новые места, что может привести к обострению отношений с Китаем, обеспокоенным растущим влиянием альянса в регионе... Во время кризиса европейские флоты могут усилить армию США", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Италия уже разместила в Тихом океане свой авианосец Cavour, с которого американские истребители позже отработали стрельбу по воздушным целям. Также, как пишет агентство, Великобритания намерена к следующему году отправить в регион авианосец HMS Prince of Wales, а Франция, Германия и Нидерланды планируют отправить туда авианосные ударные группы.
"Это (отправка авианосца в Тихий океан - ред.) прежде всего демонстрация нашей способности перебрасывать военную технику в любое место", - приводит агентство слова итальянского контр-адмирала, командующего ударной группой авианосца Cavour Джанкарло Чаппины.
Как отмечает Блумберг, роль европейских флотов в Индо-Тихоокеанском регионе растет на фоне усиления развертывания американских сил в других регионах, в частности, на Ближнем Востоке. Согласно агентству, европейский флот в Тихом океане предоставит американским самолетам дополнительные платформы, добавив возможности просматривания подводных лодок или участвуя в миссиях по доставке грузов.
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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке принял решение внести корректировки в расстановку сил США, в результате чего страна направляет в регион новую авианосную ударную группу, а также развернет там дополнительные системы противоракетной обороны. Издание Nikkei Asia со ссылкой на аналитиков и полученные комментарии от ВМС США также сообщало, что переброс американских авианосцев на Ближний Восток оставляет западную часть Тихого океана опасно открытой.
В конце апреля газета New York Times со ссылкой на ряд неназванных китайских военных стратегов сообщала, что США активно строят военные базы вблизи Китая с целью удержать китайские военно-морские силы за "первой цепью островов", расположенных недалеко от материковой Азии, в случае предполагаемого конфликта в регионе.