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Экс-сотрудника ФТС будут судить за нападение на сотрудников Росгвардии
Экс-сотрудника ФТС будут судить за нападение на сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 16.08.2024
Экс-сотрудника ФТС будут судить за нападение на сотрудников Росгвардии
Бывший высокопоставленный сотрудник ФТС предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:48
2024-08-16T17:48
2024-08-16T17:48
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калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник ФТС предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба регионального СК. По версии следствия, в ночь на 2 февраля 2024 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в одном из отелей в Калининграде нарушал общественный порядок, в связи с чем персоналом отеля были вызваны сотрудники регионального управления Росгвардии. Фигурант, осознавая, что перед ним находятся представители власти, нанес одному из сотрудников удары ногами в грудь и голову, затем нанес удары уже находясь в отделе полиции. "Следственными органами СК РФ по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы РФ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По уголовному делу выполнен полный комплекс следственных действий, собрана достаточная доказательная база. Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал в полном объеме.
https://ria.ru/20240816/arest-1966624246.html
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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Экс-сотрудника ФТС будут судить за нападение на сотрудников Росгвардии
В Калининграде экс-сотрудника ФТС будут судить за нападение на росгвардейцев