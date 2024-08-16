https://ria.ru/20240816/napadenie-1966660059.html

Экс-сотрудника ФТС будут судить за нападение на сотрудников Росгвардии

Экс-сотрудника ФТС будут судить за нападение на сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 16.08.2024

Экс-сотрудника ФТС будут судить за нападение на сотрудников Росгвардии

Бывший высокопоставленный сотрудник ФТС предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:48

2024-08-16T17:48

2024-08-16T17:48

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник ФТС предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба регионального СК. По версии следствия, в ночь на 2 февраля 2024 года обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в одном из отелей в Калининграде нарушал общественный порядок, в связи с чем персоналом отеля были вызваны сотрудники регионального управления Росгвардии. Фигурант, осознавая, что перед ним находятся представители власти, нанес одному из сотрудников удары ногами в грудь и голову, затем нанес удары уже находясь в отделе полиции. "Следственными органами СК РФ по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы РФ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По уголовному делу выполнен полный комплекс следственных действий, собрана достаточная доказательная база. Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал в полном объеме.

https://ria.ru/20240816/arest-1966624246.html

https://ria.ru/20240812/sud-1965788973.html

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происшествия, россия, калининград, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)