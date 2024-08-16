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В Мытищах к началу учебного года откроют три детсада и четыре школы
В Мытищах к началу учебного года откроют три детсада и четыре школы - РИА Новости, 16.08.2024
В Мытищах к началу учебного года откроют три детсада и четыре школы
Перед началом нового учебного года в Мытищах откроют три детских сада и четыре школы, а до конца 2024 года планируется ввести еще три школы и один детсад,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:11
2024-08-16T13:11
2024-08-16T13:11
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Перед началом нового учебного года в Мытищах откроют три детских сада и четыре школы, а до конца 2024 года планируется ввести еще три школы и один детсад, сообщила главой городского округа Юлия Купецкая. "В этом году у нас большой прорыв в строительстве дошкольных и образовательных учреждений. Мы открываем три детских сада и четыре школы ко 2 сентября, а три школы и один детсад введем до конца года. Дополнительно обеспечим более 8 тысяч мест для школьников. Это позволит разгрузить действующие учреждения, к тому же у нас строятся жилые комплексы, поэтому в дальнейшем увидим увеличение количества детей", - сказала Купецкая, слова которой цитирует пресс-служба губернаторе и правительства Московской области. Также глава округа рассказала, что в январе в микрорайоне Пироговский ввели поликлинику на 200 посещений в смену, к концу 2024 года в деревне Сухарево начнет работу подстанция скорой помощи, а в 2025 году в ЖК "Новое Медведково" приступят к строительству поликлиники на 318 посещений. В беседе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым Купецкая отметила, что жилищно-коммунальная система округа работает устойчиво. Теплосети уже подготовлены к зиме на 98%. "Активно включены в эту работу управляющие компании, 63% домов уже подготовили паспорта готовности к отопительному сезону. Мы идем в графике, даже с большим опережением, и не видим рисков по прохождению осенне-зимнего периода", - добавила Купецкая.
https://ria.ru/20240815/vorobev-1966452261.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мытищи, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Перед началом нового учебного года в Мытищах откроют три детских сада и четыре школы, а до конца 2024 года планируется ввести еще три школы и один детсад, сообщила главой городского округа Юлия Купецкая.
"В этом году у нас большой прорыв в строительстве дошкольных и образовательных учреждений. Мы открываем три детских сада и четыре школы ко 2 сентября, а три школы и один детсад введем до конца года. Дополнительно обеспечим более 8 тысяч мест для школьников. Это позволит разгрузить действующие учреждения, к тому же у нас строятся жилые комплексы, поэтому в дальнейшем увидим увеличение количества детей", - сказала Купецкая, слова которой цитирует пресс-служба губернаторе и правительства Московской области
.
Также глава округа рассказала, что в январе в микрорайоне Пироговский ввели поликлинику на 200 посещений в смену, к концу 2024 года в деревне Сухарево начнет работу подстанция скорой помощи, а в 2025 году в ЖК "Новое Медведково" приступят к строительству поликлиники на 318 посещений.
В беседе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым Купецкая отметила, что жилищно-коммунальная система округа работает устойчиво. Теплосети уже подготовлены к зиме на 98%.
"Активно включены в эту работу управляющие компании, 63% домов уже подготовили паспорта готовности к отопительному сезону. Мы идем в графике, даже с большим опережением, и не видим рисков по прохождению осенне-зимнего периода", - добавила Купецкая.