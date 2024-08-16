https://ria.ru/20240816/mytischi-1966578717.html

В Мытищах к началу учебного года откроют три детсада и четыре школы

В Мытищах к началу учебного года откроют три детсада и четыре школы - РИА Новости, 16.08.2024

В Мытищах к началу учебного года откроют три детсада и четыре школы

Перед началом нового учебного года в Мытищах откроют три детских сада и четыре школы, а до конца 2024 года планируется ввести еще три школы и один детсад,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:11

2024-08-16T13:11

2024-08-16T13:11

новости подмосковья

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Перед началом нового учебного года в Мытищах откроют три детских сада и четыре школы, а до конца 2024 года планируется ввести еще три школы и один детсад, сообщила главой городского округа Юлия Купецкая. "В этом году у нас большой прорыв в строительстве дошкольных и образовательных учреждений. Мы открываем три детских сада и четыре школы ко 2 сентября, а три школы и один детсад введем до конца года. Дополнительно обеспечим более 8 тысяч мест для школьников. Это позволит разгрузить действующие учреждения, к тому же у нас строятся жилые комплексы, поэтому в дальнейшем увидим увеличение количества детей", - сказала Купецкая, слова которой цитирует пресс-служба губернаторе и правительства Московской области. Также глава округа рассказала, что в январе в микрорайоне Пироговский ввели поликлинику на 200 посещений в смену, к концу 2024 года в деревне Сухарево начнет работу подстанция скорой помощи, а в 2025 году в ЖК "Новое Медведково" приступят к строительству поликлиники на 318 посещений. В беседе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым Купецкая отметила, что жилищно-коммунальная система округа работает устойчиво. Теплосети уже подготовлены к зиме на 98%. "Активно включены в эту работу управляющие компании, 63% домов уже подготовили паспорта готовности к отопительному сезону. Мы идем в графике, даже с большим опережением, и не видим рисков по прохождению осенне-зимнего периода", - добавила Купецкая.

https://ria.ru/20240815/vorobev-1966452261.html

https://ria.ru/20240815/zayavleniya-1966402644.html

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мытищи, московская область (подмосковье)