https://ria.ru/20240816/moskva-1966611044.html

Из Москвы в Курскую область отправили гуманитарный груз с продуктами

Из Москвы в Курскую область отправили гуманитарный груз с продуктами - РИА Новости, 16.08.2024

Из Москвы в Курскую область отправили гуманитарный груз с продуктами

Гуманитарный груз с товарами первой необходимости отправили из Москвы в Курскую область, в его составе продукты питания, бутилированная вода, средства личной... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:56

2024-08-16T14:56

2024-08-16T14:57

специальная военная операция на украине

общество

курская область

россия

москва

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Гуманитарный груз с товарами первой необходимости отправили из Москвы в Курскую область, в его составе продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, товары для детей и другие жизненно важные предметы, передает корреспондент РИА Новости. "Сейчас в Москве развернуты 14 гуманитарных штабов на базе нашего Мосволонтера и еще 27 площадок на нашем форуме Москва-2030, которые принимают товары первой необходимости для жителей Курской области. Неравнодушные горожане, предприятия, предприниматели – несут с собой как раз все, что нужно сейчас в первую очередь. Мы принимаем продукты … с большим сроком годности, одежду, но одежду мы принимаем новую, с бирками. Обязательно нам очень всем нужна детская одежда. Все детские принадлежности, сейчас это очень важно и необходимо", - рассказала журналистам председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Она отметила, что штабы для сбора гуманитарной помощи открыты ежедневно с 10.00 до 19.00. "С самого начала, с первого дня, как случилась эта трагедия, сразу был открыт штаб по сбору помощи жителям Курской области. Сейчас мы отправляем уже очередной груз, очередную машину. И по мере наполнения наших штабов, мы машину будем отправлять так часто, как это будет нужно", - подчеркнула Драгунова. Москвич Александр Соболев, который пришел в центр, рассказал, что в этот раз он принес краски и кисти для детей, а в прошлый - необходимые влажные салфетки и питание. "Я являюсь активным участником помощи в гуманитарных миссиях. Стараюсь приносить один-два раза в месяц помощь необходимую и СВО, и беженцам… Для меня очень важно помогать и жителям этих территорий, и помогать и детям, семьям, поскольку сам являюсь молодым отцом. То есть, я понимаю, что важно, чтобы у детей продолжалось детство", - рассказал Соболев. Москвичка Екатерина Пурышева поделилась, что тоже приходит в штаб не впервые. В этот раз она принесла средства личной гигиены. "По мере возможности мы с семьей стараемся помогать людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Я считаю, что в тяжелое время мы должны быть едины всей страной", - рассказала Пурышева. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/mitropolit-1966607279.html

https://ria.ru/20240815/tjumen-1966450873.html

https://ria.ru/20240815/oon-1966483898.html

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общество, курская область, россия, москва, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины