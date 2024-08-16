https://ria.ru/20240816/moskva-1966534033.html
Подготовка жилфонда и горобъектов к зиме завершится в Москве к 25 августа
Подготовка жилфонда и горобъектов к зиме завершится в Москве к 25 августа - РИА Новости, 16.08.2024
Подготовка жилфонда и горобъектов к зиме завершится в Москве к 25 августа
Подготовка жилого фонда и городских объектов к зиме завершится в Москве к 25 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:57
2024-08-16T09:57
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подготовка жилого фонда и городских объектов к зиме завершится в Москве к 25 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "К 25 августа завершим основную подготовку жилого фонда и городских объектов к зиме. Проверим и проведём необходимые регламентные работы на: 13 ТЭЦ, генерирующих тепло- и электроэнергию; 24 насосно-перекачивающих станциях; более чем 22 тысячах тепловых пунктов, тепловых станциях и малых котельных; газовых и электросетях и газораспределительных пунктах и других", - написал Собянин. Он отметил, что уже готовы аварийные бригады и специализированная техника. На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива. "Особое внимание уделяем жилым домам, школам, детским садам, больницам, поликлиникам. В многоквартирных домах завершим запланированную на этот год замену систем отопления в рамках капремонта", - подчеркнул мэр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, сергей собянин, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, ЖКХ
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подготовка жилого фонда и городских объектов к зиме завершится в Москве к 25 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"К 25 августа завершим основную подготовку жилого фонда и городских объектов к зиме. Проверим и проведём необходимые регламентные работы на: 13 ТЭЦ, генерирующих тепло- и электроэнергию; 24 насосно-перекачивающих станциях; более чем 22 тысячах тепловых пунктов, тепловых станциях и малых котельных; газовых и электросетях и газораспределительных пунктах и других", - написал Собянин
.
Он отметил, что уже готовы аварийные бригады и специализированная техника. На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива.
"Особое внимание уделяем жилым домам, школам, детским садам, больницам, поликлиникам. В многоквартирных домах завершим запланированную на этот год замену систем отопления в рамках капремонта", - подчеркнул мэр.