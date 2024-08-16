https://ria.ru/20240816/moshenniki-1966519718.html

Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров - РИА Новости, 16.08.2024

Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

Мошенники в августе 2024 года почти в половине своих атак на пенсионеров используют три схемы, при которых под видом якобы перерасчета пенсии, оформления полиса РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:05

2024-08-16T07:05

2024-08-16T07:39

общество

россия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мошенники в августе 2024 года почти в половине своих атак на пенсионеров используют три схемы, при которых под видом якобы перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС, скидки на ЖКУ выманивают личные данные для хищения денег, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ."ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров", — рассказали в банке.Первая схема заключается в том, что мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии и под предлогом оформления заявления по телефону просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. СМС-код открывает им доступ к личному кабинету пенсионера на портале "Госуслуги", что позволит оформить кредиты на его имя или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.Вторая схема состоит том, что злоумышленники по телефону рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам на ЖКУ, а для подтверждения, что пользователь является пенсионером, запрашивают персональные данные и затем код из СМС, которые будут использовать для хищений или получения кредитов.При использовании третьей схемы они звонят якобы от имени страховой компании и убеждают срочно "продлить" полис ОМС, просят жертву скачать приложение якобы Минздрава, которое на самом деле является вредоносной программой, дающей доступ преступникам к устройству. Как вариант, мошенники могут попросить назвать СМС-код, который позволит им войти в личный кабинет жертвы на "Госуслугах".

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html

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