Рейтинг@Mail.ru
Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 16.08.2024 (обновлено: 07:39 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/moshenniki-1966519718.html
Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров - РИА Новости, 16.08.2024
Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
Мошенники в августе 2024 года почти в половине своих атак на пенсионеров используют три схемы, при которых под видом якобы перерасчета пенсии, оформления полиса РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:05
2024-08-16T07:39
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928227569_0:109:2190:1341_1920x0_80_0_0_6e535b04202db6fa2587e23005206c1b.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мошенники в августе 2024 года почти в половине своих атак на пенсионеров используют три схемы, при которых под видом якобы перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС, скидки на ЖКУ выманивают личные данные для хищения денег, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ.&quot;ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров&quot;, — рассказали в банке.Первая схема заключается в том, что мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии и под предлогом оформления заявления по телефону просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. СМС-код открывает им доступ к личному кабинету пенсионера на портале "Госуслуги", что позволит оформить кредиты на его имя или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.Вторая схема состоит том, что злоумышленники по телефону рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам на ЖКУ, а для подтверждения, что пользователь является пенсионером, запрашивают персональные данные и затем код из СМС, которые будут использовать для хищений или получения кредитов.При использовании третьей схемы они звонят якобы от имени страховой компании и убеждают срочно "продлить" полис ОМС, просят жертву скачать приложение якобы Минздрава, которое на самом деле является вредоносной программой, дающей доступ преступникам к устройству. Как вариант, мошенники могут попросить назвать СМС-код, который позволит им войти в личный кабинет жертвы на "Госуслугах".
https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html
https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928227569_113:0:2082:1477_1920x0_80_0_0_fcb1105119546d6997302ca90f288eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

ВТБ: мошенники осуществляют более 50% атак на пенсионеров, применяя три схемы

© РИА Новости / Александр СуховЖенщина достает деньги из кошелька
Женщина достает деньги из кошелька - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает деньги из кошелька . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мошенники в августе 2024 года почти в половине своих атак на пенсионеров используют три схемы, при которых под видом якобы перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС, скидки на ЖКУ выманивают личные данные для хищения денег, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ.
«

"ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ. Суммарно на эти три сценария приходится около половины всех мошеннических атак на пенсионеров", — рассказали в банке.

Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Россиянам назвали стоп-слова и фразы, используемые мошенниками
15 августа, 10:46
Первая схема заключается в том, что мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии и под предлогом оформления заявления по телефону просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. СМС-код открывает им доступ к личному кабинету пенсионера на портале "Госуслуги", что позволит оформить кредиты на его имя или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.
Вторая схема состоит том, что злоумышленники по телефону рассказывают о фейковой акции, в рамках которой якобы предоставляются скидки пенсионерам на ЖКУ, а для подтверждения, что пользователь является пенсионером, запрашивают персональные данные и затем код из СМС, которые будут использовать для хищений или получения кредитов.
При использовании третьей схемы они звонят якобы от имени страховой компании и убеждают срочно "продлить" полис ОМС, просят жертву скачать приложение якобы Минздрава, которое на самом деле является вредоносной программой, дающей доступ преступникам к устройству. Как вариант, мошенники могут попросить назвать СМС-код, который позволит им войти в личный кабинет жертвы на "Госуслугах".
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пенсионеров мошенниками
16 мая, 03:13
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала