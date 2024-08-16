https://ria.ru/20240816/moshenniki-1966507275.html

Россиян предупредили о мошеннических схемах с привлечением детей

Россиян предупредили о мошеннических схемах с привлечением детей - РИА Новости, 16.08.2024

Россиян предупредили о мошеннических схемах с привлечением детей

Мошенники начали активно использовать детей в махинациях с банковскими картами, схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, рассказал РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T01:33

2024-08-16T01:33

2024-08-16T02:30

россия

мтс

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мошенники начали активно использовать детей в махинациях с банковскими картами, схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук."В последнее время в России наблюдается тревожная тенденция — мошенники активно привлекают детей к участию в преступных схемах, связанных с банковскими картами. Эти схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег, полученных в результате мошеннических звонков", — рассказал Бийчук.По его словам, злоумышленники размещают в интернете объявления, обещающие высокое вознаграждение за несложную работу. В таких объявлениях часто указываются привлекательные условия, которые могут заинтересовать детей и подростков. После отклика на объявление мошенники просят ребенка сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За эту "услугу" ребенку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения.Отмечается, что в некоторых случаях мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям. Это позволяет преступникам полностью контролировать счета и осуществлять транзакции без ведома владельца карты."Мошенники создают целые сети так называемых "дропперов" из детей, которые, не осознавая всей серьезности ситуации, становятся соучастниками преступлений. Дети не всегда понимают, что такие действия могут быть расценены как пособничество и привести к уголовной ответственности", — добавил он.В случае обнаружения подозрительных предложений или фактов мошенничества Бийчук рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240815/sber-1966331600.html

https://ria.ru/20240814/makovetskiy-1966176921.html

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россия, мтс