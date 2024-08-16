https://ria.ru/20240816/mosgorsud-1966564596.html
Суд оставил фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки в СИЗО
Суд оставил фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки в СИЗО - РИА Новости, 16.08.2024
Суд оставил фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление до середины сентября ареста шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, в том числе основному РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:07
2024-08-16T12:07
2024-08-16T12:07
происшествия
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московский городской суд
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины сентября ареста шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, в том числе основному обвиняемому Шахину Аббасову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд оставил без изменений постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Аббасова Ш. Х. о, Аббасова И. Б. о, Аббасова Н. И. о, Аббасова Б. И. о, Гусейнова Н. Р. о, Аббасова Ш. Н. о., апелляционные жалобы заявителей - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Басманный суд столицы в середине июля продлил им срок ареста до 18 сентября. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался. Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.
https://ria.ru/20240712/migrant-1959229168.html
https://ria.ru/20240422/ubiystvo-1941522012.html
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происшествия, москва, ростовская область, московский городской суд, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Ростовская область, Московский городской суд, ГИБДД МВД РФ
Суд оставил фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста фигурантам дела об убийстве москвича
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до середины сентября ареста шестерым фигурантам дела об убийстве москвича из-за замечания о парковке, в том числе основному обвиняемому Шахину Аббасову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил без изменений постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Аббасова Ш. Х. о, Аббасова И. Б. о, Аббасова Н. И. о, Аббасова Б. И. о, Гусейнова Н. Р. о, Аббасова Ш. Н. о., апелляционные жалобы заявителей - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд столицы в середине июля продлил им срок ареста до 18 сентября.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.