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Тоннель на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей капитально отремонтировали - РИА Новости, 16.08.2024
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Тоннель на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей капитально отремонтировали
Тоннель на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей капитально отремонтировали - РИА Новости, 16.08.2024
Тоннель на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей капитально отремонтировали
Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт тоннеля на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:39
2024-08-16T14:39
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
мкад
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт тоннеля на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году провели капитальный ремонт тоннеля, входящего в состав транспортной развязки МКАД с Профсоюзной улицей, его общая протяженность составляет 1,2 километра", – отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт проводился без полного закрытия сооружения, вводились поэтапные ограничения. "В рамках проекта частично заменили облицовку стен, отремонтировали деформационные швы, провели работы по гидроизоляции бетонных конструкций. Кроме того, полностью обновили системы безопасности, диспетчеризации, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения сооружения", – рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, мкад
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, МКАД

Тоннель на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей капитально отремонтировали

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКапитальный ремонт тоннеля на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей
Капитальный ремонт тоннеля на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Капитальный ремонт тоннеля на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт тоннеля на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году провели капитальный ремонт тоннеля, входящего в состав транспортной развязки МКАД с Профсоюзной улицей, его общая протяженность составляет 1,2 километра", – отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что ремонт проводился без полного закрытия сооружения, вводились поэтапные ограничения.
"В рамках проекта частично заменили облицовку стен, отремонтировали деформационные швы, провели работы по гидроизоляции бетонных конструкций. Кроме того, полностью обновили системы безопасности, диспетчеризации, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения сооружения", – рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМКАД
 
 
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