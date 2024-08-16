https://ria.ru/20240816/miroshnik-1966622580.html

Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов

Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов - РИА Новости, 16.08.2024

Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов

Удар по торговому центру "Галактика" в Донецке в рабочий день не может быть случайностью, это целенаправленное, преднамеренное действие украинских нацистов,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:46

2024-08-16T15:46

2024-08-16T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

россия

родион мирошник

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966618763_0:10:1200:685_1920x0_80_0_0_cffdf3fad19d5c714e6b72d9fa94726a.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар по торговому центру "Галактика" в Донецке в рабочий день не может быть случайностью, это целенаправленное, преднамеренное действие украинских нацистов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно о семи пострадавших. "Удар в рабочий день по работающему торговому центру не может быть случайностью. Это целенаправленное преднамеренное действие украинских нацистов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что сейчас эксперты определяются с подробностями, какое именно вооружение применил противник, а на месте удара продолжается пожар, "потому и о точных последствиях преступного деяния украинских боевиков говорить сложно". "Собираем все подробности! Очень скоро они будут доступны всем кто готов знать правду о преступлениях киевского режима", - заключил Мирошник.

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке после удара ВСУ ❗️Кадры корреспондента РИА Новости, снятые у ТЦ "Галактика" в Донецке, по которому ударили ВСУ. Здание ТЦ горит, идет сильный дым. 2024-08-16T15:46 true PT0M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, россия, родион мирошник, денис пушилин, вооруженные силы украины, видео