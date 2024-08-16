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Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/miroshnik-1966622580.html
Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов
Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов - РИА Новости, 16.08.2024
Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов
Удар по торговому центру "Галактика" в Донецке в рабочий день не может быть случайностью, это целенаправленное, преднамеренное действие украинских нацистов,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:46
2024-08-16T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
россия
родион мирошник
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар по торговому центру "Галактика" в Донецке в рабочий день не может быть случайностью, это целенаправленное, преднамеренное действие украинских нацистов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно о семи пострадавших. "Удар в рабочий день по работающему торговому центру не может быть случайностью. Это целенаправленное преднамеренное действие украинских нацистов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он добавил, что сейчас эксперты определяются с подробностями, какое именно вооружение применил противник, а на месте удара продолжается пожар, "потому и о точных последствиях преступного деяния украинских боевиков говорить сложно". "Собираем все подробности! Очень скоро они будут доступны всем кто готов знать правду о преступлениях киевского режима", - заключил Мирошник.
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Пожар в ТЦ "Галактика" в Донецке после удара ВСУ
❗️Кадры корреспондента РИА Новости, снятые у ТЦ "Галактика" в Донецке, по которому ударили ВСУ. Здание ТЦ горит, идет сильный дым.
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в мире, донецк, россия, родион мирошник, денис пушилин, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Россия, Родион Мирошник, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар по торговому центру "Галактика" в Донецке в рабочий день не может быть случайностью, это целенаправленное, преднамеренное действие украинских нацистов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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Мирошник назвал удар по ТЦ в Донецке целенаправленным действием нацистов

Мирошник: удар по ТЦ в Донецке — целенаправленное действие украинских нацистов

© Кадр видео из соцсетейУдар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецк
Удар ВСУ по гипермаркету Галактика в Донецк - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Удар ВСУ по гипермаркету "Галактика" в Донецк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар по торговому центру "Галактика" в Донецке в рабочий день не может быть случайностью, это целенаправленное, преднамеренное действие украинских нацистов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, вследствие чего начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Известно о семи пострадавших.
«
"Удар в рабочий день по работающему торговому центру не может быть случайностью. Это целенаправленное преднамеренное действие украинских нацистов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас эксперты определяются с подробностями, какое именно вооружение применил противник, а на месте удара продолжается пожар, "потому и о точных последствиях преступного деяния украинских боевиков говорить сложно".
"Собираем все подробности! Очень скоро они будут доступны всем кто готов знать правду о преступлениях киевского режима", - заключил Мирошник.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкРоссияРодион МирошникДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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