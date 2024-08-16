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Минобороны обновило данные о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 16.08.2024 (обновлено: 14:42 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/minoborony-1966602364.html
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 16.08.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ на Курском направлении
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:27
2024-08-16T14:42
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.За время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия, сообщило министерство."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240816/belousov-1966592942.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Курская область
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ на Курском направлении

ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении до 220 солдат, до 2860 за все время

© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Белоусов находится на одном из пунктов управления
Вчера, 13:55
За время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия, сообщило министерство.
"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская область
 
 
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