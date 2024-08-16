https://ria.ru/20240816/minoborony-1966602364.html

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 16.08.2024

Минобороны обновило данные о потерях ВСУ на Курском направлении

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:27

2024-08-16T14:27

2024-08-16T14:42

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.За время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия, сообщило министерство."Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240816/belousov-1966592942.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область