https://ria.ru/20240816/minoborony-1966582075.html

Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 770 солдат ВСУ

Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 770 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 770 солдат ВСУ

Украинские войска за неделю потеряли до 770 военнослужащих и 19 орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило в пятницу... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:27

2024-08-16T13:27

2024-08-16T13:39

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли до 770 военнослужащих и 19 орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что противник потерял до 770 военнослужащих, 34 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)