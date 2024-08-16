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Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 770 солдат ВСУ
Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 770 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 770 солдат ВСУ
Украинские войска за неделю потеряли до 770 военнослужащих и 19 орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило в пятницу... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:27
2024-08-16T13:27
2024-08-16T13:39
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли до 770 военнослужащих и 19 орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что противник потерял до 770 военнослужащих, 34 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за неделю уничтожила до 770 солдат ВСУ
ВСУ потеряли до 770 военных и 19 арторудий за неделю в зоне действий "Востока"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли до 770 военнослужащих и 19 орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что противник потерял до 770 военнослужащих, 34 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.