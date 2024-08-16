https://ria.ru/20240816/minoborony-1966581584.html

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 555 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 555 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 555 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 555 военных, 14 орудий... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:25

2024-08-16T13:25

2024-08-16T13:37

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 555 военных, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 555 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 48 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)