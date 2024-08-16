https://ria.ru/20240816/minoborony-1966581584.html
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 555 солдат ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 555 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 555 солдат ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 555 военных, 14 орудий... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:25
2024-08-16T13:25
2024-08-16T13:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287720_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_59af2ea3333615224052977acece6fb9.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 555 военных, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 555 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 48 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287720_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_04281043d17bc3d9df1cc4d8194a0e5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 555 солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 555 военных в зоне ответственности "Днепра"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели нанесли огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 555 военных, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 555 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 48 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.