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Группировка "Север" за неделю уничтожила до 2765 солдат ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 2765 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 2765 солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 2765 военных в зоне действий подразделений российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:23
2024-08-16T13:23
2024-08-16T13:36
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2765 военных в зоне действий подразделений российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ. "На волчанском и липцовском направлениях поражена живая сила и техника двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "В целом за неделю потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 2765 военнослужащих, 33 танка, 221 боевая бронированная машина, в том числе 13 боевых машин пехоты Bradley производства США и восемь бронетранспортеров Stryker производства США, а также 117 автомобилей", - отмечает МО РФ. По данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены семь пусковых установок реактивных систем залпового огня и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены три самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot производства США и "Бук-М1", а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за неделю уничтожила до 2765 солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 2765 военных и 33 танка в зоне действий "Севера"