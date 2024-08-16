https://ria.ru/20240816/minoborony-1966581234.html

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 2765 солдат ВСУ

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 2765 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Группировка "Север" за неделю уничтожила до 2765 солдат ВСУ

ВСУ за неделю потеряли до 2765 военных в зоне действий подразделений российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:23

2024-08-16T13:23

2024-08-16T13:36

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 2765 военных в зоне действий подразделений российской группировки "Север", сообщило министерство обороны РФ. "На волчанском и липцовском направлениях поражена живая сила и техника двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "В целом за неделю потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 2765 военнослужащих, 33 танка, 221 боевая бронированная машина, в том числе 13 боевых машин пехоты Bradley производства США и восемь бронетранспортеров Stryker производства США, а также 117 автомобилей", - отмечает МО РФ. По данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены семь пусковых установок реактивных систем залпового огня и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены три самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot производства США и "Бук-М1", а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)