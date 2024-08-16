https://ria.ru/20240816/minoborony-1966579275.html
Группировка "Север" отражает попытки вторжения ВСУ на Курском направлении
Группировка "Север" отражает попытки вторжения ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 16.08.2024
Группировка "Север" отражает попытки вторжения ВСУ на Курском направлении
Подразделения группировки войск "Север" за неделю, отражая попытки вторжения ВСУ на курском направлении, пресекли попытки подхода резервов противника, сообщило... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:14
2024-08-16T13:14
2024-08-16T13:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за неделю, отражая попытки вторжения ВСУ на курском направлении, пресекли попытки подхода резервов противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" отражают попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Пресечены попытки подхода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_fa863916371b4980627670f85c2a422d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" отражает попытки вторжения ВСУ на Курском направлении
Силы "Севера" пресекли попытки подхода резервов ВСУ на курском направлении