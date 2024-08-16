https://ria.ru/20240816/minoborony-1966579275.html

Группировка "Север" отражает попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

Группировка "Север" отражает попытки вторжения ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 16.08.2024

Группировка "Север" отражает попытки вторжения ВСУ на Курском направлении

Подразделения группировки войск "Север" за неделю, отражая попытки вторжения ВСУ на курском направлении, пресекли попытки подхода резервов противника, сообщило... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:14

2024-08-16T13:14

2024-08-16T13:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за неделю, отражая попытки вторжения ВСУ на курском направлении, пресекли попытки подхода резервов противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" отражают попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на курском направлении. Ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Пресечены попытки подхода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)