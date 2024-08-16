https://ria.ru/20240816/minoborony-1966578163.html

Группировка "Центр" за неделю уничтожила до 3195 солдат ВСУ

Группировка "Центр" за неделю уничтожила до 3195 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Группировка "Центр" за неделю уничтожила до 3195 солдат ВСУ

Украинские войска за неделю потеряли до 3195 военнослужащих и четыре танка в зоне ответственности группировки "Центр" РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:08

2024-08-16T13:08

2024-08-16T13:45

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли до 3195 военнослужащих и четыре танка в зоне ответственности группировки "Центр"По данным ведомства, группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны, отражены 20 контратак подразделений противника."За неделю на данном направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)