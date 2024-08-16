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Группировка "Центр" за неделю уничтожила до 3195 солдат ВСУ
Группировка "Центр" за неделю уничтожила до 3195 солдат ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Группировка "Центр" за неделю уничтожила до 3195 солдат ВСУ
Украинские войска за неделю потеряли до 3195 военнослужащих и четыре танка в зоне ответственности группировки "Центр" РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:08
2024-08-16T13:08
2024-08-16T13:45
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донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли до 3195 военнослужащих и четыре танка в зоне ответственности группировки "Центр"По данным ведомства, группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны, отражены 20 контратак подразделений противника."За неделю на данном направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" за неделю уничтожила до 3195 солдат ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 3195 военных в зоне ответственности "Центра"