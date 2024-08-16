https://ria.ru/20240816/minoborony-1966519977.html

Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ

Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ

Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории России, уничтожив в районе Крыма несколько воздушных и морских дронов, сообщило... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:07

2024-08-16T07:07

2024-08-16T08:50

специальная военная операция на украине

черное море

россия

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории России, уничтожив в районе Крыма несколько воздушных и морских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи <...> средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.Кроме того, огневыми средствами уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, гражданские объекты в городе не пострадали.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.

https://ria.ru/20240815/ssha-1966494018.html

черное море

россия

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черное море, россия