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Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ
Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ
Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории России, уничтожив в районе Крыма несколько воздушных и морских дронов, сообщило... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:07
2024-08-16T07:07
2024-08-16T08:50
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории России, уничтожив в районе Крыма несколько воздушных и морских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи <...> средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.Кроме того, огневыми средствами уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, гражданские объекты в городе не пострадали.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
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Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия
Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над акваторией Черного моря пять дронов