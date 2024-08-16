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Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:07 16.08.2024 (обновлено: 08:50 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/minoborony-1966519977.html
Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ
Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ
Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории России, уничтожив в районе Крыма несколько воздушных и морских дронов, сообщило... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:07
2024-08-16T08:50
специальная военная операция на украине
черное море
россия
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории России, уничтожив в районе Крыма несколько воздушных и морских дронов, сообщило Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи &lt;...&gt; средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря&quot;, — рассказали в ведомстве.Кроме того, огневыми средствами уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, гражданские объекты в городе не пострадали.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
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черное море, россия
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия
Над Черным морем за ночь сбили пять дронов ВСУ

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над акваторией Черного моря пять дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК-М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории России, уничтожив в районе Крыма несколько воздушных и морских дронов, сообщило Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи <...> средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, огневыми средствами уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, гражданские объекты в городе не пострадали.
ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссия
 
 
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