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В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным актом терроризма

В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным актом терроризма - РИА Новости, 16.08.2024

В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным актом терроризма

Удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке - тщательно спланированный акт терроризма и жест отчаяния на фоне уверенного продвижения российских вооруженных сил,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T20:08

2024-08-16T20:08

2024-08-16T20:24

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донецк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

мария захарова

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке - тщательно спланированный акт терроризма и жест отчаяния на фоне уверенного продвижения российских вооруженных сил, заявили в МИД РФ."Подлая атака на торговый центр является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения. Его задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.

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россия

донецк

донецкая народная республика

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россия, донецк, вооруженные силы украины, мария захарова, донецкая народная республика, происшествия