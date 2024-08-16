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В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным актом терроризма - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 16.08.2024 (обновлено: 20:24 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/mid-1966687994.html
В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным актом терроризма
В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным актом терроризма - РИА Новости, 16.08.2024
В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным актом терроризма
Удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке - тщательно спланированный акт терроризма и жест отчаяния на фоне уверенного продвижения российских вооруженных сил,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:08
2024-08-16T20:24
россия
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
мария захарова
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке - тщательно спланированный акт терроризма и жест отчаяния на фоне уверенного продвижения российских вооруженных сил, заявили в МИД РФ."Подлая атака на торговый центр является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения. Его задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
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россия, донецк, вооруженные силы украины, мария захарова, донецкая народная республика, происшествия
Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В МИД назвали удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланированным актом терроризма

МИД: удар ВСУ по ТЦ в Донецке спланирован в порыве отчаяния от продвижения ВС РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Удар ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке - тщательно спланированный акт терроризма и жест отчаяния на фоне уверенного продвижения российских вооруженных сил, заявили в МИД РФ.
"Подлая атака на торговый центр является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения. Его задачей является убийство мирных граждан, стремление посеять панику", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, его площадь превышает 10 тысяч квадратных метров. Согласно последним данным минздрава ДНР, число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка, где расположен гипермаркет, выросло до 11.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Пушилин связал участившие обстрелы в ДНР с неудачами ВСУ на фронте
Вчера, 20:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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