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Все медучреждения Приморья работают штатно после аварии на сетях - РИА Новости, 16.08.2024
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11:45 16.08.2024 (обновлено: 11:48 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/meduchrezhdenie-1966559387.html
Все медучреждения Приморья работают штатно после аварии на сетях
Все медучреждения Приморья работают штатно после аварии на сетях - РИА Новости, 16.08.2024
Все медучреждения Приморья работают штатно после аварии на сетях
Все медучреждения в Приморье, где произошло масштабное отключение света, работают штатно, сообщили журналистам в краевом минздраве. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:45
2024-08-16T11:48
происшествия
масштабное отключение света в приморье
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Все медучреждения в Приморье, где произошло масштабное отключение света, работают штатно, сообщили журналистам в краевом минздраве. Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло Замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час. "Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме", - сказали в приморском минздраве.
https://ria.ru/20240816/seti-1966558046.html
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происшествия, масштабное отключение света в приморье, приморский край
Происшествия, Масштабное отключение света в Приморье, Приморский край
Все медучреждения Приморья работают штатно после аварии на сетях

Минздрав Приморья: все медучреждения в зоне отключения света работают штатно

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Все медучреждения в Приморье, где произошло масштабное отключение света, работают штатно, сообщили журналистам в краевом минздраве.
Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло Замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час.
«
"Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме", - сказали в приморском минздраве.
Приморская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Названа предварительная причина аварии на сетях в Приморье
Вчера, 11:41
 
ПроисшествияМасштабное отключение света в ПриморьеПриморский край
 
 
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