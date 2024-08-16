https://ria.ru/20240816/matkapital-1966614881.html

Более 230 семей Карелии купили на республиканский маткапитал сельхозтехнику

Более 230 семей Карелии купили на республиканский маткапитал сельхозтехнику - РИА Новости, 16.08.2024

Более 230 семей Карелии купили на республиканский маткапитал сельхозтехнику

С 2021 года 231 многодетная семья в Карелии купила сельскохозяйственное оборудование на средства регионального материнского капитала, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:09

2024-08-16T15:09

2024-08-16T15:09

республика карелия

прионежский район

материнский капитал

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. С 2021 года 231 многодетная семья в Карелии купила сельскохозяйственное оборудование на средства регионального материнского капитала, сообщает пресс-служба регионального парламента. Там отметили, что право использовать средства регионального маткапитала на сельхозтехнику появилось у многодетных семей Карелии с 2021 года после того, как депутаты Законодательного Собрания Карелии внесли соответствующие поправки в республиканское законодательство по предложению жительницы села Рыбрека Прионежского района. По данным пресс-службы, и.о. председателя парламента Карелии Ольга Шмаеник встретилась с многодетной семьей Елисеевых, которая за счет республиканского маткапитала приобрела мотоблок с прицепом. "В семье Екатерины и Сергея из поселка Кварцитный четверо детей, самому младшему Александру – всего два года. Как многодетные они получили бесплатный земельный участок площадью 15 соток, на котором уже выращивают картофель, свеклу, морковь, помидоры и другие овощные культуры, в планах – строительство жилого дома. На оформление документов на землю ушло всего три месяца", - говорится в сообщении. Летом семья решила купить на средства регионального материнского капитала сельскохозяйственную технику. Получив консультацию в Центре социальной работы Карелии, Елесеевы отправились в магазин, где выбрали мотоблок с прицепом. Через две недели техника стоимостью 90,3 тысячи рублей уже работала на участке. "Наш закон о региональном материнском капитале - это закон, который работает для людей, он востребован, потому мы вносили в него изменения исходя из предложений, которые поступали от многодетных семей нашей республики", - сказала и.о. председателя парламента республики, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что изначально региональный материнский капитал можно было тратить на улучшение жилищных условий и оплату детского сада. Далее депутаты предусмотрели в законе такие направления как закупка средств для реабилитации детей-инвалидов, приобретение легкового автомобиля и сельхозтехники отечественного производства, газификация и ремонт жилья. "На сегодняшний день практически все потребности многодетной семьи наш закон охватывает. Мы видим, что республиканский материнский капитала востребован и семьи им активно пользуются", - подчеркнула парламентарий. В Карелии размер регионального маткапитала составляет 105,5 тысячи рублей. Средства выплачиваются при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. Подать заявление о предоставлении средств регионального материнского капитала жители республики могут через Центр социальной работы Республики Карелия и на едином портале государственных и муниципальных услуг.

https://ria.ru/20240409/kategorii-1938899144.html

https://ria.ru/20240606/kurort-1951108638.html

республика карелия

прионежский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, прионежский район, материнский капитал