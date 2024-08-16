https://ria.ru/20240816/malkov-1966657505.html
Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области
Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион принял более 80 жителей Курской области, в пунктах временного размещения есть все необходимое для... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:38
2024-08-16T17:38
2024-08-16T17:38
рязанская область
курская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион принял более 80 жителей Курской области, в пунктах временного размещения есть все необходимое для проживания. "Продолжаем помогать Курской области. Приняли и разместили у нас в регионе более 80 эвакуированных. В пунктах временного размещения есть всё необходимое для проживания", - написал Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что поставил своим коллегам задачу контролировать и быстро реагировать на возникающие вопросы и потребности курян. В частности, речь идет об организации учебного процесса для детей. В регионе создана горячая линия по размещению эвакуированных граждан. В Курскую область, подчеркнул губернатор, направлено еще более 20 тонн гуманитарного груза, включающего продукты питания, бытовую технику, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, питьевую воду, одежда, товары для детей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240801/vyplata-1963367854.html
https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, павел малков, вооруженные силы украины
Рязанская область, Курская область, Павел Малков, Вооруженные силы Украины
РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион принял более 80 жителей Курской области, в пунктах временного размещения есть все необходимое для проживания.
"Продолжаем помогать Курской области. Приняли и разместили у нас в регионе более 80 эвакуированных. В пунктах временного размещения есть всё необходимое для проживания", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что поставил своим коллегам задачу контролировать и быстро реагировать на возникающие вопросы и потребности курян. В частности, речь идет об организации учебного процесса для детей. В регионе создана горячая линия по размещению эвакуированных граждан.
В Курскую область, подчеркнул губернатор, направлено еще более 20 тонн гуманитарного груза, включающего продукты питания, бытовую технику, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, питьевую воду, одежда, товары для детей.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.