https://ria.ru/20240816/malkov-1966657505.html

Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области

Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион принял более 80 жителей Курской области, в пунктах временного размещения есть все необходимое для... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:38

2024-08-16T17:38

2024-08-16T17:38

рязанская область

курская область

павел малков

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион принял более 80 жителей Курской области, в пунктах временного размещения есть все необходимое для проживания. "Продолжаем помогать Курской области. Приняли и разместили у нас в регионе более 80 эвакуированных. В пунктах временного размещения есть всё необходимое для проживания", - написал Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что поставил своим коллегам задачу контролировать и быстро реагировать на возникающие вопросы и потребности курян. В частности, речь идет об организации учебного процесса для детей. В регионе создана горячая линия по размещению эвакуированных граждан. В Курскую область, подчеркнул губернатор, направлено еще более 20 тонн гуманитарного груза, включающего продукты питания, бытовую технику, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, питьевую воду, одежда, товары для детей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240801/vyplata-1963367854.html

https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html

курская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, павел малков, вооруженные силы украины