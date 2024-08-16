Рейтинг@Mail.ru
Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:38 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/malkov-1966657505.html
Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области
Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион принял более 80 жителей Курской области, в пунктах временного размещения есть все необходимое для... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:38
2024-08-16T17:38
рязанская область
курская область
павел малков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_f15acba81b774013e5b7da7e94c9ad47.jpg
РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион принял более 80 жителей Курской области, в пунктах временного размещения есть все необходимое для проживания. "Продолжаем помогать Курской области. Приняли и разместили у нас в регионе более 80 эвакуированных. В пунктах временного размещения есть всё необходимое для проживания", - написал Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что поставил своим коллегам задачу контролировать и быстро реагировать на возникающие вопросы и потребности курян. В частности, речь идет об организации учебного процесса для детей. В регионе создана горячая линия по размещению эвакуированных граждан. В Курскую область, подчеркнул губернатор, направлено еще более 20 тонн гуманитарного груза, включающего продукты питания, бытовую технику, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, питьевую воду, одежда, товары для детей. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240801/vyplata-1963367854.html
https://ria.ru/20240802/promproizvodstvo-1963791871.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_cd1341c454b63076d564026041c7b4c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, павел малков, вооруженные силы украины
Рязанская область, Курская область, Павел Малков, Вооруженные силы Украины

Малков: Рязань приняла более 80 жителей Курской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что регион принял более 80 жителей Курской области, в пунктах временного размещения есть все необходимое для проживания.
"Продолжаем помогать Курской области. Приняли и разместили у нас в регионе более 80 эвакуированных. В пунктах временного размещения есть всё необходимое для проживания", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей
1 августа, 10:27
Он отметил, что поставил своим коллегам задачу контролировать и быстро реагировать на возникающие вопросы и потребности курян. В частности, речь идет об организации учебного процесса для детей. В регионе создана горячая линия по размещению эвакуированных граждан.
В Курскую область, подчеркнул губернатор, направлено еще более 20 тонн гуманитарного груза, включающего продукты питания, бытовую технику, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, питьевую воду, одежда, товары для детей.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Индекс промпроизводства за полгода составил в Рязанской области 112,2%
2 августа, 22:30
 
Рязанская областьКурская областьПавел МалковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала