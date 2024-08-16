Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа
Макрон встретится с лидерами фракций парламента для обсуждения будущего кабмина
© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентских фракций и партий на встречу 23 августа для обсуждения формирования будущего правительства, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.
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"Президент Республики пригласил председателей парламентских фракций Национального собрания и Сената, а также лидеров представленных в парламенте партий для серии обсуждений 23 августа", - передает канал.
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Отмечается, что "назначение премьер-министра станет результатом этих консультаций и их выводов".
На внеочередных выборах в парламент Франции, завершившихся 7 июля, коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места.
Таким образом, ни одна политическая сила не добилась большинства для формирования нового правительства.
Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя, отметив, что правительство в том же составе продолжит заниматься "текущими вопросам", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По его словам, на выбор нового премьер-министра и формирование кабмина потребуется время.