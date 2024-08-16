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Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа - РИА Новости, 16.08.2024
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15:29 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/makron-1966619530.html
Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа
Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа - РИА Новости, 16.08.2024
Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентских фракций и партий на встречу 23 августа для обсуждения формирования будущего правительства,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:29
2024-08-16T15:29
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентских фракций и партий на встречу 23 августа для обсуждения формирования будущего правительства, сообщает в пятницу телеканал BFMTV. "Президент Республики пригласил председателей парламентских фракций Национального собрания и Сената, а также лидеров представленных в парламенте партий для серии обсуждений 23 августа", - передает канал. Отмечается, что "назначение премьер-министра станет результатом этих консультаций и их выводов". На внеочередных выборах в парламент Франции, завершившихся 7 июля, коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не добилась большинства для формирования нового правительства. Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя, отметив, что правительство в том же составе продолжит заниматься "текущими вопросам", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По его словам, на выбор нового премьер-министра и формирование кабмина потребуется время.
https://ria.ru/20240812/frantsiya-1965224370.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа

Макрон встретится с лидерами фракций парламента для обсуждения будущего кабмина

© AP Photo / Yara NardiПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Yara Nardi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентских фракций и партий на встречу 23 августа для обсуждения формирования будущего правительства, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.
«
"Президент Республики пригласил председателей парламентских фракций Национального собрания и Сената, а также лидеров представленных в парламенте партий для серии обсуждений 23 августа", - передает канал.
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Отмечается, что "назначение премьер-министра станет результатом этих консультаций и их выводов".
На внеочередных выборах в парламент Франции, завершившихся 7 июля, коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места.
Таким образом, ни одна политическая сила не добилась большинства для формирования нового правительства.
Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя, отметив, что правительство в том же составе продолжит заниматься "текущими вопросам", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По его словам, на выбор нового премьер-министра и формирование кабмина потребуется время.
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