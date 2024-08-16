https://ria.ru/20240816/makron-1966619530.html

Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа

Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа - РИА Новости, 16.08.2024

Макрон пригласил лидеров фракций и партий на встречу 23 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентских фракций и партий на встречу 23 августа для обсуждения формирования будущего правительства,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:29

2024-08-16T15:29

2024-08-16T15:29

в мире

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров парламентских фракций и партий на встречу 23 августа для обсуждения формирования будущего правительства, сообщает в пятницу телеканал BFMTV. "Президент Республики пригласил председателей парламентских фракций Национального собрания и Сената, а также лидеров представленных в парламенте партий для серии обсуждений 23 августа", - передает канал. Отмечается, что "назначение премьер-министра станет результатом этих консультаций и их выводов". На внеочередных выборах в парламент Франции, завершившихся 7 июля, коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получило 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не добилась большинства для формирования нового правительства. Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя, отметив, что правительство в том же составе продолжит заниматься "текущими вопросам", вероятно, до окончания Олимпийских и Паралимпийских игр. По его словам, на выбор нового премьер-министра и формирование кабмина потребуется время.

https://ria.ru/20240812/frantsiya-1965224370.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь