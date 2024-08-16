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"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/makgovern-1966634940.html
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Последствием вторжения ВСУ в Курскую область станет продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:37
2024-08-16T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
донбасс
россия
рэй макговерн
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Последствием вторжения ВСУ в Курскую область станет продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — считает бывший разведчик.Макговерн также отметил, что вытеснение войск ВСУ из Курской области и Донбасса сильно ударит по репутации Зеленского, из-за чего на Западе могут начать рассматривать сценарий его смещения."Они будут вытеснены обратно, и я ожидаю, что Зеленский не останется у власти надолго. Он совершил много ошибок. Поэтому американцам и британцам придется обсудить, когда стоит убрать Зеленского и кто должен занять его место", — считает эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966632468.html
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в мире, курская область, донбасс, россия, рэй макговерн, апты алаудинов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Донбасс, Россия, Рэй Макговерн, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

Макговерн: вторжение ВСУ в Курскую область ослабит их позиции в Донбассе

© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Последствием вторжения ВСУ в Курскую область станет продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — считает бывший разведчик.
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Макговерн также отметил, что вытеснение войск ВСУ из Курской области и Донбасса сильно ударит по репутации Зеленского, из-за чего на Западе могут начать рассматривать сценарий его смещения.
"Они будут вытеснены обратно, и я ожидаю, что Зеленский не останется у власти надолго. Он совершил много ошибок. Поэтому американцам и британцам придется обсудить, когда стоит убрать Зеленского и кто должен занять его место", — считает эксперт.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьДонбассРоссияРэй МакговернАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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