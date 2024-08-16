https://ria.ru/20240816/makgovern-1966634940.html

"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

Последствием вторжения ВСУ в Курскую область станет продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T16:37

2024-08-16T16:37

2024-08-16T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

донбасс

россия

рэй макговерн

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Последствием вторжения ВСУ в Курскую область станет продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — считает бывший разведчик.Макговерн также отметил, что вытеснение войск ВСУ из Курской области и Донбасса сильно ударит по репутации Зеленского, из-за чего на Западе могут начать рассматривать сценарий его смещения."Они будут вытеснены обратно, и я ожидаю, что Зеленский не останется у власти надолго. Он совершил много ошибок. Поэтому американцам и британцам придется обсудить, когда стоит убрать Зеленского и кто должен занять его место", — считает эксперт.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966632468.html

https://ria.ru/20240816/turtsiya-1966566914.html

курская область

донбасс

россия

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в мире, курская область, донбасс, россия, рэй макговерн, апты алаудинов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)