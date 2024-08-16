"Вычистят всех". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Макговерн: вторжение ВСУ в Курскую область ослабит их позиции в Донбассе
© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Последствием вторжения ВСУ в Курскую область станет продвижение российских войск в Донбассе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, когда они вычистят всех солдат ВСУ в этом регионе и в процессе уничтожат их передовые обученные войска. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе", — считает бывший разведчик.
Макговерн также отметил, что вытеснение войск ВСУ из Курской области и Донбасса сильно ударит по репутации Зеленского, из-за чего на Западе могут начать рассматривать сценарий его смещения.
"Они будут вытеснены обратно, и я ожидаю, что Зеленский не останется у власти надолго. Он совершил много ошибок. Поэтому американцам и британцам придется обсудить, когда стоит убрать Зеленского и кто должен занять его место", — считает эксперт.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.